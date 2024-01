'Ben ik fan van een kinderverkrachter?'

Ik was laatst met L. naar Wonder Wheel, de laatste Woody Allen. Bij lange na niet z’n beste, maar wel weer gewoon zo’n fijne. Vooroorlogse jazzmuziekjes, mensen die achter mekaars rug om liggen te naaien, met andere woorden: exact wat je van een Woody Allen-film verwacht. Ik hou ervan. Maar nu lijkt het erop dat Woody de volgende is die voor de #metoo-bijl gaat. En ik zit er een beetje mee in m’n maag.

Kijk, we wisten natuurlijk allemaal allang dat ie een beetje een viespeuk is. Omdat ie met de 35 jaar jongere, geadopteerde dochter van z’n ex is getrouwd. Maar kom op. De halve wereld surft dagelijks naar Pornhub, ritst de gulp open en klikt de categorie ‘teens’ aan. En de andere helft zoekt op ‘stepdaughter’, ‘stepsister’ of ‘stepmother’. Oké, je aftrekken op een in een schooluniform gestoken pornosterretje dat ‘Fuck me, daddy!’ kirt is natuurlijk niet hetzelfde als op je 57ste een relatie beginnen met de 21-jarige geadopteerde dochter van je vriendin.

Maar hé, ondertussen zijn Woody en Soon-Yi twintig jaar getrouwd, dus ze zullen het wel gezellig hebben. Bovendien waren en zijn het twee volwassen mensen. En zolang het tussen twee of meer instemmende volwassenen is, mag van mij iedereen zo vies, goor en smerig doen als zijn of haar hartje begeert. Wil je urenlang voetjevrijen tot de blaren op je poten staan? Go for it. Of een luier volschijten en je laten verschonen door een transseksuele, geamputeerde dwerg met overmatige lichaamsbeharing? Ik hoef de foto’s niet te zien, maar doe vooral je stinkende best.

Maar nu is er echt stront aan de knikker. Hollywood heeft Harvey Weinstein en Kevin Spacey terecht uitgekotst en nu vraagt Dylan Farrow zich hardop af: ‘Waarom Woody Allen niet?’ Dylan Farrow is de geadopteerde dochter van Allen en Mia Farrow. Ze zegt op 7-jarige leeftijd door haar vader te zijn aangerand. En als dat waar is, is Woody geen huis-tuin-en-keukenviespeuk, maar een kinderverkrachter die in de gevangenis hoort.

Ik zeg ‘als dat waar is’, want in ’93 liep dezelfde aanklacht op niets uit. Er was geen bewijs. Slechts tegenstrijdige verklaringen. Vermoed werd dat het hele verhaal haar was aangepraat door Mia Farrow. Uit wraak, omdat Woody er met Soon-Yi vandoor was. Zou kunnen, want volgens Moses Farrow, de geadopteerde zoon van Allen en Farrow, was Mia knettergek, mishandelde ze haar kroost en demoniseerde ze hun vader.

Anyway, wat in ’93 bij de rechter niet lukte, probeert Dylan Farrow nu in het kader van #metoo via de media voor elkaar te krijgen. En dat lijkt z’n vruchten af te werpen. De ene acteur na de andere actrice die ooit in een van zijn 49 films speelde, neemt afstand van de regisseur. Niet omdat ze zelf door hem zijn lastig gevallen, of omdat er – zoals bij Weinstein en Spacey – tientallen slachtoffers zich eindelijk durfden uitspreken, maar omdat ze als de dood zijn met een kinderverkrachter geassocieerd te worden, of ie dat nu daadwerkelijk is of niet. En dat zit me nu dus dwars. Dat ik het niet weet. Is dit een uit de klauwen gelopen familievete, of ben ik fan van een kinderverkrachter?