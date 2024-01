'11.000 incidenten met Oud & Nieuw is geen traditie maar massaterrorisme'

De D zit weer in de maand, dus mensen gaan weer massaal door het lint over tradities die van ons worden afgenomen. De Zwarte Pieten zitten godzijdank weer achterin de bus naar Spanje, hoogste tijd voor het volgende oer-Hollandse gebruik dat eraan gaat: tijdens oud en nieuw andermans spullen in de fik steken of opblazen.

Nederland kent vele tradities die met enige regelmaat in een kwaad daglicht komen te staan. Naast Zwarte Piet zijn dat bijvoorbeeld kopschoppen en het lastigvallen van ambulancepersoneel, en nu gaat dankzij een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook oud en nieuw eraan. Want we hebben het verknald, met z’n allen.

De cijfers. Alleen al aan woningen en auto’s wordt tijdens een gemiddelde jaarwisseling voor 12 à 15 miljoen euro aan schade veroorzaakt. Dit zijn bezittingen van burgers, dus dan hebben we het nog niet over scholen en bushokjes. Jaarlijks belanden met oud en nieuw zo’n vijfhonderd mensen op de spoedeisende hulp, en zijn er ongeveer 11.000 incidenten met vernieling, mishandeling en brandstichting.

Omdat er tijdens de jaarwisseling een direct verband is tussen verstoringen van de openbare orde en vuurwerk, beveelt de Onderzoeksraad aan om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Laten we eerlijk zijn: daar hebben we het ook wel een beetje naar gemaakt. 11.000 incidenten in één nacht is geen traditie, dat is massaterrorisme.

Voor die ‘ze pakken onze tradities af ’-schreeuwers: vuurpijlen en knalvuurwerk beslaan 20 procent van de totale vuurwerkverkopen, dus je mag voor 80 procent gewoon blijven doen wat je altijd al deed. Of het verbod op een deel van het vuurwerk er komt, ligt aan de politiek. Ik vind het allemaal best, zolang er maar geen referendum over gehouden wordt. De maatschappelijke discussie zal in elk geval wel weer vuurwerk opleveren.