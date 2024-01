'Houd pretvervoer  bierfietsen, riksja's, touringcars  uit de stad'

Opmerkelijke advertentie van de VVD Rotterdam afgelopen vrijdag in de Amsterdamse stadskrant Het Parool. ‘Lieve Amsterdammers, GroenLinks wil jullie stad autovrij maken. Maar maak je geen zorgen. Jullie kunnen altijd bij ons terecht. Groet, VVD Rotterdam.’

Deze oproep tot volksverhuizing is een regelrechte motie van wantrouwen aan het adres van de VVD in Amsterdam, die al jaren deel van het college van B&W uitmaakt en daarbinnen zelfs de portefeuille ruimtelijke ordening beheert. Zo van: die liberale pannenkoeken in de hoofdstad bakken er toch niks van, dus verhuis maar naar de havenstad als je je leasebak voor de deur wil parkeren.

‘Niet minder, maar méér parkeerplaatsen,’ schrijven de rechtse roeptoeters, die nadenken over het leefbaar houden van de stad ‘autootje pesten’ noemen. Briljant plan. Gooi de rand van het centrum vol met parkeerplaatsen – onder de grond natuurlijk – waarna iedereen die in de stad moet zijn lekker te voet, per fiets of met de tram verder kan. Oude binnensteden zijn niet gebouwd voor auto’s – op die van Rotterdam na misschien, maar dat komt doordat de Duitsers een stedenbouwkundig handje hebben geholpen.

Maar serieus: het autovrij maken van het centrum, in elk geval die van Amsterdam, is helemaal niet zo’n gek idee. Zorg gewoon dat er een centrumring is waar je met de auto kunt komen en dat daaraan parkeervoorzieningen zijn, inclusief overstappunten voor openbaar vervoer. Maar het zou al een mooi begin zijn om pretvervoer als bierfietsen, riksja’s, touringcars en andere zaken waar stadsbewoners niks aan hebben uit de binnenstad te weren. Komt er mooi ruimte vrij voor langzaam verkeer, waar de oude binnensteden in feite voor bedoeld zijn.