David pleegde zelfmoord, zijn broer schreef er een boek over: Man O Man

Neemt de man zijn geluk wel serieus? Zijn mannen misschien nog jongetjes, op zoek naar bevestiging? Waarom vragen ze geen hulp? Waar zit de woede? Als David Vos – een gewone, gelukkige man, vader en echtgenoot – na een depressie zelfmoord pleegt, gaat zijn broer Nathan op zoek naar grote antwoorden. Hij schreef er een boek over, Man O Man.

Mijn boek Man O Man gaat over mannen. Niet over vrouwen. Zijn mannen zieliger dan vrouwen? Moeten mannen echt gered worden? Hebben vrouwen het niet veel zwaarder? Klooien vrouwen niet ook, hebben ze geen driften? Waarom kruipen mannen in een sla?chtofferrol?

Hebben vrouwen het zwaar? Ja! Valt er wereldwijd nog enorm veel aan hun positie te verbeteren? Zeker. Onderdrukken veel mannen veel vrouwen? Ook. Allemaal waar. En ja, mannen zitten veel vaker aan de top. Van het bedrijfsleven, de politiek, ze verdienen gemiddeld meer dan vrouwen en ze hoeven niet te baren. En, ja, ze zijn ook nog eens sterker. Allemaal, allemaal waar.

Tegelijkertijd zie je in de gevangenissen, in overgrote meerderheid: mannen. Onder de brug: mannen. Verslaafd: mannen. Verkeersongelukken: mannen. Laagopgeleid (tegenwoordig dan): mannen. Eerder doodgaan: mannen. Avondje stappen en in een gevecht belanden: mannen. Verkeersruzie: mannen. Lekker niet naar de dokter gaan: mannen. Met pijn blijven doorlopen: mannen. Drie keer zo vaak zelfmoord plegen als vrouwen: mannen. De Engelse filosofe Helena Cronin heeft er wel een mooie kreet voor: More dumbbells but more Nobels. Meer sukkels, maar ook meer Nobelprijswinnaars.

Mannen en vrouwen zijn even slim en even rationeel, maar door sterk mannelijke eigenschappen als competitief zijn, risico’s nemen en statusgevoeligheid (samen te vatten als: willen winnen) zal een man in de regel nog steeds sneller omhoogschieten – of juist hard omlaag, als het mislukt. Daarom is de variatie in status binnen de mannelijke soort veel groter dan bij vrouwen. Die kijken meer naar wat ze hebben, waarmee ze het moeten doen en vooral: met wie ze het doen.

Mannen zijn gemiddeld meer gemotiveerd om (veel) geld te verdienen dan vrouwen en daarom gaan ze dat dus ook proberen. Mannen vinden het veel vaker tof om de baas te spelen dan vrouwen, dus gaan ze ook dat proberen. Soms lukt het, soms niet. En als het niet lukt, dan kunnen mannen daar vaak niet zo goed mee omgaan. Waarom?

