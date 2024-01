Villains van Queens of the Stone Age is een lekkere dans-rockplaat

Queens of the Stone Age – Villains

Lig jij ook elke nacht in je bedje te dromen dat Josh Homme en zijn maten in het kwaad ooit nog zo’n furieuze rockplaat gaan opnemen als Songs For The Deaf of Rated R? Dan boren wij bij deze je hoop rücksichtslos de grond in. Homme is lichtjaren verder.

Dat was al te horen op voorganger ...Like Clockwork, de meest radicale stijlbreuk binnen het oeuvre van de Queens. Weg waren de striemende riffs, deze plaat knapte uit zijn voegen van de broeierige pop noir waar de adoratie voor David Bowie duimendik bovenop lag.

Op Villains tappen de Queens uit weer een heel ander vaatje. De aanslag in de Bataclan in 2015, waar zijn oude schoolvriend Jesse Hughes op het podium stond toen de terroristen hun kalasjnikovs leegschoten, heeft Homme de ogen geopend. Feest, dans, zuip en grijp het leven bij z’n ballen. Want elke dag kan zo­maar je laatste zijn.

Villains klinkt als een lange nacht vol zondes zonder een spoortje berouw. Samen met producer Mark Ronson heeft de band een liederlijk lekkere dansrockplaat gemaakt.

Villains - Queens of the Stone Age: 4 sterren