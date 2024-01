Gene Simmons: 'Kiss stopt er eerder mee dan The Rolling Stones'

Ze staan al meer dan 40 jaar bekend om hun concerten vol vuurwerk, explosies en rondvliegende bandleden. Toch is Kiss meer dan een spectaculaire freakshow, met I Was Made For Lovin’ You als enige echte hit. Frontman Gene Simmons: ‘Als je naar een concert van Kiss gaat, is het magic time.’

Kiss staat op 24 mei in het Rotterdamse Ahoy in het kader van hun Kissworld-tournee. En met flink wat primeurtjes voor de e?chte fijnproevers. Zo speelt de band in een vernieuwde versie van de Creatures of the Night-outfits uit begin jaren 80, waar ze nog niet in Europa in te zien zijn geweest. Ook komt er een aantal nieuwe nummers op de setlist.

Simmons: ‘Maar de basis blijft natuurlijk het vertrouwde werk. Fans die ons in 1975 al zagen, hebben natuurlijk een andere smaak dan die van een 20-jarige. Zie het als een treinreis. De beleving van die reis is natuurlijk heel erg afhankelijk van wanneer je op de trein bent gestapt. We willen graag een show waar iedereen van kan genieten. Het mooie aan Kiss is: je hoeft helemaal geen fan te zijn om een geweldige avond te heb- ben. Sterker nog: ook al haat je ons en kun je rockmuziek niet uitstaan: het moment dat je de deur van de zaal uitloopt, denk je: dit was de beste show die ik ooit heb gezien.’

Persoonlijk heeft Simmons nog veel ambitie. Hij is politiek gee?ngageerd, heeft nog veel zakelijke plannen en brengt binnenkort ook weer nieuw solomateriaal uit. Hoelang Kiss nog op de bu?hne staat, kan hij echter niet voorspellen. ‘Ik kan je e?e?n ding verklappen: we stoppen er eerder mee dan The Rolling Stones. Die zijn in de zeventig en doen het nog prima, maar door de stunts die we uithalen, de pakken die we dragen en de hoge schoenen waar we op lopen, is optreden fysiek echt heel zwaar. Dat is niet zo lang vol te houden als je echt bejaard wordt. Onze shows zijn toch net wat anders dan die van – bijvoorbeeld – Paul McCartney, die alleen voor zijn microfoon staat en zingt.’

