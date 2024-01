Remy Bonjasky: 'McGregor is niet kansloos, maar Mayweather wint'

Op 26 augustus vechten Floyd Mayweather en Conor McGregor hun one billion dollar-fight in Las Vegas. Intussen strijdt Remy Bonjasky (41) met hernieuwde trots op zijn bosnegerroots tegen racisme. ‘Waarom wordt er zo weinig aandacht besteed aan het slavernijverleden? Nederland was als kolonisator misschien wel net zo slecht als de Duitsers tijdens de Tweede Wereldoorlog.’

Vanavond is het dan eindelijk raak in de MGM Grand in Las Vegas. In de ene hoek: de Amerikaan Floyd Mayweather, ongeslagen profbokser en veelvoudig wereldkampioen, maar wel ruim 2 jaar gestopt en de 42 gepasseerd. In de andere hoek: de Ier Conor McGregor, als 28-jarige in de bloei van zijn leven, icoon van de prestigieuze UFC en MMA-prof die berucht is om zijn machtige linkerpunch. Moet Mayweather op zijn tellen passen?

‘Nou, ik verwacht eerder dat McGregor het heel zwaar gaat krijgen. Als MMA-vechter is hij gewend om te trappen of om een grondgevecht aan te gaan, en nu mag hij alleen zijn vuisten gebruiken en dan ook nog met normale bokshandschoenen. Verder moet McGregor het in de ring twaalf keer 3 minuten volhouden in plaats van drie keer 5 minuten in een kooi. Voeg daaraan toe dat hij nul partijen heeft gebokst, terwijl Mayweather een score heeft van 49 gewonnen en nul verloren partijen.’

Conor McGregor heeft dus geen schijn van kans?

‘Ik geef hem hooguit 40 procent kans op winst. Ik verwacht dat McGregor zal gaan proberen om Mayweather in de eerste boksronden te overrompelen, maar ik denk niet dat deze tactiek gaat werken. Die Mayweather is moeilijk te raken en heeft zijn defensie altijd op orde. Maar helemaal kansloos is McGregor niet. Vergelijk zijn kansen maar met die van Roger Federer die een partijtje gaat squashen tegen een voormalig wereldkampioen squash. Dan is de kans zeer klein dat Federer de squashbaan als winnaar gaat verlaten.’

