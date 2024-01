De Vendetta van San Luca: honderden doden bij eerwraak 'Ndrangheta

Op 15 augustus 2007 werden in Duisburg zes mensen doodgeschoten. Een van de daders hield zich schuil in Diemen en kon pas na onderzoek in Duitsland, Italie? en Nederland worden opgepakt. De liquidatie is een bloedig dieptepunt in een reeks met ruim tweehonderd eerwraakmoorden van maffiaorganisatie ’Ndrangheta: de Vendetta van San Luca.

Heinz Sprenger vouwt zijn armen over elkaar. Een journalist van de Rheinische Post neemt een slok van zijn Erdinger. Een herdershond slaapt op de grond en draait zich om. De toeschouwers in Gaststa?tte Zum Hu?bi schudden met hun hoofden als de ex-hoofdcommissaris de Vendetta von San Luca ter sprake brengt.

In de zomer van 1991 werd er zoals elk jaar een scherzo di carnevale gehouden in San Luca. Jongetjes gooiden rotjes naar mensen van een andere clan. Er brak een vechtpartij uit. Twee mensen overleden. Hun familieleden zwoeren wraak en bij de volgende grote veldslag in San Luca vielen er vier doden in een uur. Een ’Ndrangheta-lid belegde een spoedbijeenkomst om over vrede te onderhandelen. Niemand luisterde en de bloedvete leek pas in 2000 te worden bee?indigd.

5 jaar bleef het relatief rustig, maar op 5 januari 2005 vermoordde een ’Ndrangheta-lid van de Nirta-Strangioclan een lid van de Pelle-Vottariclan om eerwraak te nemen. De dader vluchtte naar het buitenland en daarom vermoordden leden van de Pelle-Vottariclan zijn broer. De Nirta-Strangioclan mo?est natuurlijk wel reageren en er werden kogels afgevuurd op een man met de bijnaam Ciccio, die op zijn balkon stond met zijn pasgeboren baby. Ciccio werd in zijn rug geraakt en moest naar het ziekenhuis.

Hij overleefde net, maar zou nooit meer kunnen lopen. Vanuit zijn rolstoel zwoer hij wraak. Op Eerste Kerstdag 2006 vielen leden van Ciccio’s clan het huis aan van ’Ndrangheta-baas Gianluca Nirta van de Nirta-Strangioclan. Zijn 5-jarige neefje Domenico raakte gewond. Zijn vrouw Maria werd vermoord. Het bracht het aantal wraakmoorden in San Luca sinds 1991 op tweehonderd.

