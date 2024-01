Experts van Doodsoorzaak: Onbekend onderzoeken dubieuze doden

Sinds april van dit jaar heeft Nederland een platform waar eenieder terecht kan met twijfels over de doodsoorzaak van overleden geliefden. De experts van Doodsoorzaak: Onbekend onderzoeken of de politie, het ziekenhuis of de lijkschouwer wel goed werk heeft geleverd. ’We kunnen er simpelweg niet van op aan dat politie en justitie altijd doen wat ze moeten doen. Een zelfdoding, waar zeer kort van tevoren een levensverzekering is afgesloten... Dat is dubieus.’

Op 28 november 2015 leidt de laatste avond van de 16-jarige Dascha Graafsma tot een van de meest spraakmakende sterfgevallen van de afgelopen jaren in Nederland. Na een avondje stappen met vriendinnen in Hilversum wordt het tienermeisje rond 05.20 uur in de ochtend door een trein gegrepen. De politie verzuimt gedegen onderzoek te verrichten en concludeert op basis van een getuigenis van een treinmachinist dat Dascha zelfmoord heeft gepleegd. Case closed.

De ouders kunnen het niet behappen. Er klopt iets niet. Hun vrolijke dochter zou zoiets nooit doen. Wanhopig schakelt vader Rene? Graafsma de hulp in van een onafhankelijk team van deskundigen, onder leiding van de jonge particuliere onderzoeker Joey Roelofs. Samen met enkele experts onderzoekt Roelofs onder de noemer Team Dascha Onderzoek (TDO) een jaar lang alle gebeurtenissen van 28 november.

In tegenstelling tot de politie zoeken Roelofs en zijn collega’s tot in detail uit wat er vooraf ging aan Dascha’s dood, vanaf het moment dat de tiener haar ouderlijke huis verlaat tot aan de fatale aanrijding. Een jaar na het overlijden van hun dochter en twee documentaires van TDO verder, lijken de onderbuikgevoelens van Rene? en Anja Graafsma op meer dan intui?tie te berusten. Het onderzoeksteam ontdekt een legio aan aanwijzingen die de conclusie ‘zelfmoord’ in ernstige twijfel brengen.

Na een sectie op Dascha’s lichaam van patholoog Frank van de Goot, een onderzoek naar haar telefoon en laptop door de digitaal forensisch onderzoekers van Digital Investigation en de dubieuze houding van een 27-jarige man die Dascha op haar laatste avond Facebook-berichtjes stuurde, vergelijkt het rechercheteam een jaar later toch nog maar eens de eigen resultaten met die van TDO.

De boodschap van het Openbaar Ministerie die kort hierna op de deurmat van Dascha’s ouders neerstrijkt is teleurstellend, zowel voor TDO als voor de nabestaanden: ‘Er is geen aanleiding tot nader onderzoek.’ Volgens het team van onafhankelijke onderzoekers wordt een aanzienlijk deel van de waarheid achterhouden. Het OM verleent geen toegang tot het essentie?le dossier met bewijsmateriaal. Rene? en Anja Graafsma moeten noodgedwongen verder met hun levens, zonder ooit te weten wat er met hun dochter is gebeurd tijdens haar laatste nacht.

