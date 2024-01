Gerard Joling: 'Bonnie St. Claire is niet meer te redden'

PROFIEL — Voor de tweede keer in korte tijd verschijnen er berichten dat Bonnie St. Claire (67) beschonken op de bühne staat. Haar motto: een drankje kan toch geen kwaad?

Stond Bonnie nou alweer op de bühne te borrelen?Zelf beweert ze van niet natuurlijk, maar ze heeft de schijn tegen. In mei werd de schippersdochter van het podium gehaald in Wijk en Aalburg. Waarom? De voor St. Claire voordeligste verklaring is dat men daar iedere zaterdagavond om 00.00 uur de stekker eruit trekt vanwege de zondagsrust. Maar volgens een ooggetuige zou de zangeres zo vals hebben staan kraaien dat het publiek het niet meer aan kon horen. Ze zou letterlijk van het podium zijn verwijderd.

En dat beviel haar blijkbaar goed, gezien de herhaling?Onvoorstelbaar dat een artiest van haar formaat tweemaal binnen korte tijd wordt geconfronteerd met drankmisbruik op het podium. Bonje Cornelia Swart staat onder haar artiestennaam Bonnie St. Claire al 50 jaar in de schijnwerpers, maar is ook al jarenlang een notoire alcoholist.

Wat gebeurde er vorige week tijdens de Roze Zaterdag op de kermis in Nuenen?Ze sloeg volgens toeschouwers een modderfiguur door met een glas rosé in haar hand op het podium te staan. Een getuige vertelde dat ze was omgevallen als de microfoonstandaard er niet had gestaan. Daarnaast zou haar stem te wensen hebben overgelaten en stond ze te zwetsen.

Wat moeten we weten over Bonnie St. Claire?Bracht in 1976 de single Dokter Bernhard uit met Ron Brandsteder, die net als zij dol is op een borrel en soms moeite heeft maat te houden. Ook in de eerste helft van de jaren 80 scoorde ze enkele grote hits, waaronder Pierrot en Bonnie Kom Je Buiten Spelen. Van buiten spelen is weinig sprake meer sinds St. Claire haar geluk zoekt in de alcohol. Zo werd ze veroordeeld tot 20 dagen gevangenisstraf omdat ze onder invloed voor de derde keer een auto-ongeluk had veroorzaakt en heeft ze een ernstige leverbeschadiging door haar alcoholprobleem.

Wat vindt Bonnie St. Claire van zichzelf?‘Als het zondag is, ga ik mezelf eens lekker kietelen. Even een slokje van een prima huiswijntje. Dat doe ik op zondag, maar ook op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag natuurlijk.’

Wat vinden wij van Bonnie St. Claire?Ze doet haar bijnaam Consumptiebonnie alle eer aan. Er is altijd Bonje met Bonnie.

Wat vinden anderen van Bonnie St. Claire?

Gerard Joling - Collega

‘Ik heb er echt álles aan gedaan om Bonnie weer op het rechte pad te krijgen. Maar Bonnie wíl gewoon niet worden geholpen. Doodzonde van zo’n lief mens, maar ze is niet te redden, vrees ik. Het klinkt kogelhard, maar ik heb mijn handen van haar afgetrokken. Ik kan niet anders dan concluderen dat ze door wil gaan in haar oude patroon. En daar valt, wanneer je het beste met iemand voor hebt, niet mee om te gaan.’

