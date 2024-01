John van Zweden: 'Ik kan ADO wel kopen, maar dat wil ik niet'

Voor voetbalminnend Den Haag is het niet de vraag of maar wanneer ondernemer John van Zweden (55) ADO er bovenop gaat helpen. De behangkoning is er klaar voor, helemaal nu hij sinds de verkoop van zijn Swansea City-aandelen miljonair is. Ook de politiek lonkt. ‘Gemeenteraadslid worden lijkt me wel wat. Bij de verkiezingen in 2018 gaan we de grootste worden, let maar op!’

Fotografie ANP

Vorige maand meldde Wang dat United Vansen inmiddels 20 miljoen euro in de club heeft gei?nvesteerd. En voor dat bedrag is ADO per direct te koop. Ook 10 miljoen euro zou bespreekbaar zijn. Jij bent inmiddels multimiljonair... Met wat afdingen moet het dan toch lukken om met Wang tot een deal te komen?‘Ik mag dan multimiljonair zijn, ik ben natuurlijk niet uit een ei gekropen. Ik heb 14 jaar lang als mede-eigenaar van Swansea City de club draaiende weten te houden, en met die ervaring en knowhow op zak kan ik redelijk goed inschatten wat een club ongeveer waard is. Welnu, dan heb ik slecht nieuws voor meneer Wang: ADO Den Haag is momenteel 3 miljoen waard. In de min, welteverstaan. De spelers leveren niet veel op, het stadion is van de gemeente en er is een hoop goodwill verspeeld waardoor het merk ADO fors minder waard is geworden. Maar het goede nieuws is dat ik enkele lokale jongens bij elkaar heb gekregen die in principe bereid zijn om de club er bovenop te helpen.’

Dankzij de verkoop van al je Swansea City-aandelen in 2016 ben je nu ruim 8 miljoen euro rijker en is het ook wettelijk toegestaan om je in te kopen bij ADO. Wat let je dan nog om de club in je eentje over te nemen?‘Ja, ik kan ADO kopen, maar dat wil ik helemaal niet. Van meet af aan heb ik gezegd dat ik ADO wil redden, maar niet in mijn eentje. Dat heb ik ook plechtig beloofd aan mijn vrouw Wendy. Bovendien moet je niet e?e?n eigenaar willen. Dat is link. Neem FC Utrecht. Die Frans van Seumeren is een wereldgozer. Maar wat moet er van Utrecht terechtkomen als hij failliet gaat of er iets ernstigs gebeurt?’

