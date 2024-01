'Netflix is fout ná de oorlog door uitzenden nazi-propaganda'

Is My Honor Was Loyalty: Leibstandarte de slechtste film de ik ooit gezien heb? Wellicht. Helemaal zeker weet ik het niet, want ik moet bekennen dat ik de 115 minuten aan nazipropaganda niet heb uitgekeken.

‘In de chaos en verschikkingen van de Tweede Wereldoorlog worstelt een toegewijde soldaat met zijn geweten,’ is waar de film volgens Netflix over gaat. Van kijkers van de streamingdienst krijgt ie een halve ster, maar dat lijkt vooral te komen doordat veel mensen niet weten dat je ook nul sterren kunt geven.

My Honor Was Loyalty is ook een film over ‘liefde voor andere mensen’, aldus de voiceover van de eerste scène. Hoe die liefde zich laat rijmen met tientallen miljoenen doden, wordt niet helemaal duidelijk. De ‘liefde voor je eigen land’ is een ander thema dat de film aanboort, en dat is waar de fans pas echt enthousiast worden. De film heeft namelijk nogal een specifiek type liefhebber. Laten we zeggen: type-kaalgeschoren hoofd, hakenkruis-tattoo op de borst en vlaggetje op de bomberjas.

Waar de film écht over gaat is het verheerlijken dan wel romantiseren van de oorlogsmisdaden van een SS-divisie. De niet-nazistische kijker weet My Honor Was Loyalty wel op waarde te schatten: nazipropaganda van het walgelijkste soort, die zo snel mogelijk van Netflix moet.

‘Netflix heeft besloten niet te reageren’, luidt de reactie van het bedrijf dat de film lekker laat staan en daarmee, ruim 70 jaar na dato, fout ná de oorlog is.