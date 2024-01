Hoe reanimeer je je seksleven? 3 tips van een pro

Onze seksexpert krijgt geregeld e-mails van wanhopige mannen wiens liefdesleven op de waakvlamstand staat. Zo blaas je er nieuw leven in.

Fotografie Jasper Suyk

Ik krijg geregeld mails van mannen die de wanhoop nabij zijn: ze zijn geil terwijl vrouwlief amper seks wil. Zo is daar R. (40), die me schreef dat hij zijn seksleven ‘zwaar klote’ vindt. Gemiddeld hebben zijn partner en hij eens in de 2 maanden seks. Hij schrijft: ‘Voor mijn gevoel heb ik alles geprobeerd.’ Van speeltjes moet ze niks weten, van mooie lingerie net zomin. Praten over hun seksleven is uit den boze. R. baalt als een stekker en vraagt om hulp. Ik voel me vereerd, maar als ik een eenvoudige oplossing wist, zou ik rijk zijn. Er wordt wat afgetobd. Een goed seksleven is goud waard. Voor vrouwen net zo goed als voor mannen. Het is een misverstand dat vrouwen minder van seks houden, maar we staan er niet helemaal hetzelfde in. De meeste vrouwen hebben pas zin in seks als (bijna) alles klopt. In het begin van je relatie gaat dat vanzelf, je bent verliefd. Maar zorgen dat het blijft kloppen in een langdurige relatie? Dat vraagt inzet. De spanning gaat eraf, je hebt werkstress, zorgen, je moet samen een huishouding managen. Of de allerergste aanslag op je seksleven (heb ik van horen zeggen): je krijgt kinderen. Blauwe ballen maken dat jullie minder hoge eisen stellen aan een vrijpartij dan jullie wederhelft. Vooral klaarkomen is belangrijk. Maar wil je duurzame goede seks dan zijn er nogal wat voorwaarden. Werk aan de winkel dus. Ik heb een aantal vragen voor iedereen die graag zijn seksleven wil reanimeren.

Vraag 1: hebben jullie het goed samen?

Want bevredigende seks in een slechte relatie: forget it. Zijn jullie allebei tevreden over hoe het gaat? Zijn jullie geïnteresseerd in elkaar, vraag je dóór, luister je? Denken jullie een beetje gelijk over zaken in het leven die er echt toe doen? Hebben jullie de taken eerlijk verdeeld? Als er problemen zijn, kunnen jullie daar dan over praten? Kunnen jullie kritisch kijken naar jezelf of zie je alleen maar wat de ander zou moeten veranderen? Ontevredenheid en frustratie bij een van beide partners is dodelijk voor je liefdesleven. Dus: serieuze issues moeten worden aangepakt. En sorry lieve R., geen idee hoe het precies zit bij jullie, maar het feit dat er helemaal niet te praten valt over iets dat jou heel hoog zit, maakt dat je onvoldoende scoort op vraag 1.

Vraag 2: vinden jullie elkaar (nog) aantrekkelijk?

Je kan het heel gezellig hebben samen, maar pas op voor de situatie waarin je alleen maar maatjes bent, of een goed team. Voor je het weet, leef je als broer en zus. Een voorwaarde voor goede seks is dat je elkaar appetijtelijk vindt. Het oog wil ook wat en op dit vlak valt misschien wat te winnen. Niet iedereen heeft een goddelijk lichaam en dat hoeft ook niet. Ieder zijn meug. Viel ze indertijd op je terwijl je er uitzag als André Hazes? Dan lijkt het me niet nodig dat je gaat werken aan een killerbody. Maar hé, loop eens naar de spiegel. Wat zie je als je door haar ogen kijkt? Een verwassen fleecetrui, een onverzorgd baardje en een buik die al lang niet meer in de categorie-dad bod valt? Vraag jezelf dan eens af: zou ik daar opgewonden van raken? Schiet bij thuiskomst niet direct in je huispak. Ga sporten, kies kleding die zij mooi vindt, doe wat aan je haar.

Vraag 3: doe je genoeg je best in bed?

Om te beginnen: hoe komt ze in de stemming? Moet ze eerst afkicken als ze van haar werk komt? Bespring haar niet direct bij thuiskomst. Kook voor haar, geef haar een lekkere massage. Zorg voor de goede omstandigheden. Wil ze dat je je eerst scheert en doucht? Doe het. En als het (eindelijk!) zover is: wees niet alleen met jezelf bezig tussen de lakens. Ken je haar gebruiksaanwijzing? Denk nooit dat je wel weet wat zij lekker vindt. Wat je ex in extase bracht, zegt niks over haar. En wat ze 5 jaar geleden top vond, is misschien ook wel veranderd. Mijn voor de hand liggende advies is: vráág ernaar. Hoe beter je communiceert, hoe groter de kans dat het genieten wordt.

Geen vrouw is hetzelfde, maar ik geef nog twee aanwijzingen. Voor de doorsnee dame is een snel nummertje amper bevredigend. Je ontkomt (meestal) niet aan voorspel, in welke vorm dan ook. En sleur is dodelijk. Doe niet altijd hetzelfde. Verras haar, doe het eens anders, of op een andere plek. Maak er af en toe een feestje van.

Maar wat als jullie andere dingen willen?

Volgende week: sluiten jullie seksuele behoeftes op elkaar aan, en zo nee: wat valt daar dan aan te doen?