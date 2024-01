Marcel Keizer en Ajax lijkt me geen match made in heaven

‘Marcel wie?’ vroeg een toch redelijk in voetbal geïnteresseerde kennis toen ik hem confronteerde met de naam van de nieuwe Ajax-trainer. Toen ‘Marcel Keizer’ eindelijk was ingedaald, schudde hij nogmaals het wijze hoofd. ‘Nooit van gehoord. Moet ik die ergens van kennen?’

Fotografie ANP

Je gunt iemand soms best weleens het voordeel van de twijfel. Maar toen ik zijn bescheiden cv opsomde waarbij Telstar, Emmen en Cambuur langskwamen, clubs waarmee hij ook nog eens ondermaats presteerde, moest ook ik toegeven dat Keizer en Ajax me geen match made in heaven lijkt. Ook al is hij dan familielid van de legendarische Ajax-linksbuiten Piet Keizer.

Het is leuk hoor, iemand uit eigen gelederen aanstellen, maar je kan deze keuze moeilijk vergelijken met trainers als Frank de Boer, Phillip Cocu en Giovanni van Bronckhorst. Grote Nederlandse voetballers met een actieve carrière om van te watertanden. En dan Marcel Keizer: vier wedstrijden in Ajax 1, wat walking football bij Cambuur, De Graafschap en Emmen en dat het was het dan wel zo’n beetje. Trainerservaring op het hoogste niveau: nagenoeg nihil, waarbij hij ook nog eens degradeerde met Cambuur.

Zijn grootste pluspunt schijnt zijn goede verstandhouding met assistent-trainer Dennis Bergkamp te zijn, u weet wel: de man die wekelijks gesponsord door Madame Tussauds langs de kant zit als lid van het Technisch Hart. Iemand ook die ondanks zijn beperkte communicatieve vaardigheden er toch altijd maar weer in slaagt om verdeeldheid te zaaien binnen de trainersstaf. Vraag maar na bij Wim Jonk en Peter Bosz. Tja, dan kom je vanzelf wel terecht bij een trainer van het kaliber-Keizer. Geen trainer waarvoor – over het vervolg van hun loopbaan twijfelende – Ajacieden in Amsterdam zullen blijven.

Keizer zelf had zijn promotie liever nog wat jaartjes uitgesteld, maar kon de lovende woorden van de directie niet weerstaan. De druk is groot, na drie prijsloze seizoenen. Maar het moet wel heel raar lopen wil ook de komende competitie niet uitmonden in een jaargang waarin Ajax om des trainers baard speelt.