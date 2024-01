Het sexy vrouwen-ABC: de A is van Anna Nicole Smith

Voor de Nieuwe Preutsheid toesloeg en (ietwat tegenstrijdig) de pornoficatie van de maatschappij een gespreksonderwerp werd, had je sterren, diva’s, schoonheden en schaamteloze actrices. Een selectie die herinneringen oproept en inspireert tot zoektochten op YouTube. Alle 26 sexy.

Fotografie Getty Images

Al staat ze op een treurige 927ste plaats op pornhub.com, Anna Nicole Smith verdient het vaandeldrager te zijn. Als Playmate of the Year (1993) was ze niet te beroerd te dansen in een stripclub waar ze haar miljardair ontmoette, de oliemagnaat Howard Marshall. Zij 26, hij 89. Ze overleefde hem. Maar net. Om het vaderschap van haar dochtertje Dannielynn streden vervolgens maar liefst drie mannen. Zelf koos ze voor advocaat Howard K. Stern. Die bleek het na een DNA-test toch niet te zijn. Anna Nicole werd niet ouder dan 39. Overdosis medicijnen.

