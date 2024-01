Wie denkt Patty Brard wel dat zij is?

PROFIEL — In 1977 startte Patty Brard haar carrière met de meidengroep Luv’. In september stopt ze met Shownieuws, en binnenkort emigreert ze naar Spanje. Zouden we Patty gaan missen na exact 40 jaar showbizz?

De showbizz kan toch helemaal niet zonder Patty Brard?Klopt. Kopstukken als Gerard Joling, Gordon en Connie Breukhoven heb je in de entertainmentwereld gewoon nodig, anders is er geen reet aan. Patty Brard is er ook zo eentje. Altijd een hysterisch verhaal te vertellen, voortdurend iets smeuïgs te melden en om de zoveel tijd een lekker relletje. Personages als Brard moet je erbij hebben in het wereldje. Ze heeft echter aangekondigd naar Ibiza te emigreren vanwege het werk van haar man, Antoine van de Vijver. Hij kan daar als architect momenteel heel veel centjes verdienen.

Zien we haar niet meer op tv nu ze stopt bij SBS6?Dat hopen sommigen, maar het zou toch zonde zijn. Ze werd in 1977 door Hans van Hemert aan de meidengroep Luv’ toegevoegd en groeide de afgelopen 40 jaar uit tot een markante verschijning in de entertainmentwereld. Dat ze in haar jubileumjaar geheel uit de bizz verdwijnt, is ondenkbaar. Ze zoekt sensatie en staat graag in het middelpunt van de belangstelling. Een type als Brard kan niet zonder spotlights, reuring en aandacht.

Wat moeten we weten over Brard?Is voortdurend voer voor roddelbladen door haar uitgesproken karakter en de gevolgen daarvan. Haar relaties én breuken met Ron Brandsteder, Carlo Nasi, Gert Berg, Hans van Hemert, Eric Peute en René Muthert haalden stuk voor stuk de gossiprubrieken. Er gebeuren vaak opzienbarende dingen rondom Brard, zoals haar faillissement in 1993. Brard is nogal van de confrontaties en dat leverde breed uitgemeten ruzies op met bekende figuren als Patricia Paay, Peter R. de Vries, José Hoebee, Ajouad El Miloudi, Sophie Hilbrand en Chazia Mourali. Ook met haar ouders lag ze overhoop. Haar enige kind, dochter Priscilla (33), wil haar moeder niet meer zien.

Wat vindt Patty Brard van zichzelf?‘Af en toe heb ik een schijt-aan-alles-dag.’

Wat vinden wij van Patty Brard?Af en toe hebben wij een schijt-aan-Brard-dag.

Wat vinden anderen van Patty Brard?

José Hoebee – Luv’-collega

‘Patty, Marga en ik hadden alle drie een gelijke functie in Luv’. Marga was het mooie blonde popje, Patty was de zwoele donkere en ik was de girl next door; we waren alle drie even belangrijk. Maar op een gegeven moment ging ze doen alsof alles om haar draaide, alsof ze de leidster van Luv’ was. Dat was ze natuurlijk niet; we waren met z’n drieën. We kregen het steeds moeilijker met haar houding; de optredens werden een beetje een Patty Brard-show. Toch is Patty een groot deel van mijn verleden met Luv’ en hebben we het ontzettend leuk gehad. Hoewel we geen contact meer hebben, wil ik absoluut niet negatief over haar zijn. Ze heeft me opgevangen op Ibiza en is lief voor me geweest toen mijn man overleed. In haar hart is Patty een goed wijf. Helaas heeft ze verschrikkelijke dingen over me gezegd en het prachtige boek over Luv’ om zeep geholpen. Ik vind het jammer dat het allemaal zo gelopen is. We zijn nu met Ria Thielsch opnieuw met Luv’ aan het optreden en dat gaat hartstikke goed. We vieren dit jaar het 40-jarig jubileum. Of Patty als gast op het feest komt? Iedereen met leuke bedoelingen is welkom.’