Big Ed onthult: zo kwam de reünie van Twin Peaks tot stand

Op 21 mei gaat de derde reeks van cultserie Twin Peaks in première, 25 jaar nadat twee seizoenen vol moord, perverse seks en absurdistische humor werden afgesloten met een film. Everett ‘Big Ed’ Mcgill neemt ons mee terug naar het enge bos. ‘Een kwart eeuw is een waanzinnig lange tijd om de draad weer op te pakken. Het was bijna een wetenschappelijk experiment.’

Everett McGill (71) was allang gestopt met acteren en genoot van zijn oude dag op het platteland van Arizona. Op een dag ging hij in het huis van zijn schoonouders wat klusjes doen. Het stond al jaren leeg en werd alleen nog gebruikt voor opslag. Terwijl hij bezig was op te ruimen ging in die lege woning plotseling de telefoon. Het was David Lynch (ook 71).

‘Ik had hem letterlijk 17 jaar niet gesproken. Maar dat is David: hij begint een gesprek alsof hij je gisteren nog heeft gezien. We praatten bij omdat er zoveel tijd overheen was gegaan en ik vroeg hem: “David, ik kom eigenlijk nooit in dit huis. De kans dat ik er zou zijn om jouw telefoontje te beantwoorden is microscopisch.” Toen bleek dat hij al een jaar naar me op zoek was geweest omdat hij me nergens kon vinden.’

Lynch zei dat McGill een pakketje kon verwachten, en de twee namen afscheid. Vlak daarna bracht de post enkele pagina’s van een script. ‘Het bleek van een project te zijn dat Santa Rosa heette en er zat een geheimhoudingsverklaring bij die ik moest tekenen. Maar de pagina’s waren dialogen van Big Ed! Tegen wie Ed praatte, werd niet duidelijk en ik diende me binnen een week op de set te melden. Heel mysterieus allemaal, maar ook dat is David. Hij wilde vast een zekere anticipatie cree?ren en beslist het geheim van het verhaal niet onthullen. Maar op de set bleken veel van de originele Twin Peaks-acteurs te zijn. Toen viel het kwartje.’

