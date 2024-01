Ahmed Marcouch: Holland is vleugels krijgen en vliegen

Ahmed Marcouch (48) is een omstreden man, maar wel eentje met een visie. Revu spreekt de oude Sheriff van de Slotervaart en ex-Kamerlid over het verkiezingsverlies van de Pvda, over salafisten die redelijke moslims hun wil opleggen en over zijn Hollandse droom. ‘Ik ben geboren in Marokko en we hadden maar één droom: naar Nederland gaan. De Hollandse droom betekent dat je iets moois van je leven kunt maken.’

Fotografie Corné van der Stelt

Wat is nou die Hollandse droom waar u het zo vaak over heeft?

‘Ik kom uit Marokko en had maar e?e?n droom: naar Nederland gaan, in onze ogen het land van de mogelijkheden. Er was kans op onderwijs, je kon er een baan verwerven, je eigen brood verdienen; kortom, grond onder de voeten en een autonoom leven leiden. De Hollandse droom betekent dat je iets moois van je leven kunt maken.’

Toe maar!

‘Het is ook jezelf kunnen zijn zonder al te veel sociale druk te voelen. Holland is perspectief, Holland is pracht, Holland is vleugels krijgen en vliegen. Toen ik hier aankwam toen ik 10 jaar oud was, voelde de start als een luxeprobleem. Wat kan ik nu allemaal doen? Zoveel opleidingen, zoveel banen... Leren en werken, het kan allemaal hier.’

