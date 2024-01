Wie denkt Dave Roelvink wel dat hij is?

PROFIEL — Als zoon van de beschimpte Dries Roelvink ­probeert Dave Roelvink (23) de familienaam momenteel wat serieuzer op de kaart te zetten. Dat lukt aardig; hij was de smaakmaker van Expeditie Robinson en nu van de familierealitysoap De Roelvinkjes.

Dave Roelvink Die kennen we toch van dat juwelensteelfeestje en het bubbelbadpijpfilmpje?In augustus 2014 was Roelvink met wat vrienden en onbekenden terechtgekomen op een afterparty bij ene Melissa in haar ouderlijk huis. Geen ouders te bekennen en daar ging het mis: niet alleen werd er gezopen en gechild in het bubbelbad, sommige lange vingers deden een graai in het juwelenlaatje. Terwijl Melissa zich oraal ontfermde over Roelvinks slavink, werd het huis voor tienduizenden euro’s leeggeroofd. In een poging de benadeelde familie te helpen, belde Roelvink de dagen erna wat rond om spullen terug te halen. Dat kwam hem op een taakstraf voor heling te staan. Dave poetst nu rimpelige bejaardenbipsen in plaats van strakke tienerkontjes.

Dus hij heeft net zo’n fout imago als zijn vader?Integendeel. Zijn aandeel in de roof bleek te verwaarlozen en intussen heeft Roelvink zich herpakt met zijn sympathieke optreden in Expeditie Robinson. Als Davey Da Rula timmert hij aardig aan de weg als dj, want hij doet zo’n 300 boekingen per jaar en draait op festivals mee met de grote jongens. Samen met zijn broertje Donny is hij momenteel te zien in De Roelvinkjes, waarin beide jongens een bar op het Amsterdamse Leidseplein runnen. Zowaar komt Dries Roelvink ook daar goed uit de verf.

Wat moeten we weten over Roelvink?Wandelde aan de hand van zijn vader de showbizz in. Die vond zijn zoon best een knapperd en strooide wat foto’s rond, waardoor hij zijn modellencarrière lanceerde. Richt in de realityserie de bar Hermanos op, maar Roelvink is geen echte kroegbaas; straks neemt de oude eigenaar de zaak weer over. Knap staaltje televisiebedrog dus. Draaide in 2015 als dj een slordige 558.000 euro bij elkaar. Da’s aanzienlijk meer dan een avondje sieraden stelen opbrengt.

Wat vindt Dave Roelvink van zichzelf?‘Ik kan niet koken en ik weet nog net hoe een wasmachine werkt. Maar hé, dat zijn toch dingen die ik kan leren?’

Wat vinden wij van Dave Roelvink?Gelukkig weten mensen in zijn omgeving wel hoe je een slavink berijdt, eh bereidt.

Dries Roelvink - vader

‘Dave was nog maar net bezig met zijn modellencarrière toen er op een feestje foute dingen gebeurden. Er ontstond het beeld van een foute jongen, er kwam een rechtszaak en Nederland leerde hem op een verkeerde manier kennen. Dat heeft mij als vader natuurlijk geraakt. In De Roelvinkjes heeft Dave dat imago wat recht kunnen zetten; hij is een jongen met humor en als je hem leert kennen, ga je van hem houden. Door zijn deelname aan Expeditie Robinson hoorde ik ineens iedereen zeggen dat Dave ‘een wereldgozer’ is. Als dj en met zijn goede uitstraling op tv vind ik dat hij het nu goed doet.

Misdaad loont, zeggen ze dan, maar Dave is vrijgesproken van diefstal én van het verspreiden van het bewuste filmpje. Wat betreft de overige beschuldigingen heeft hij een taakstraf geaccepteerd. Hij werkt in een bejaardenhuis en ik ga weleens kijken. Hoe hij met mensen van 95 omgaat, dat is zó mooi om te zien ’

