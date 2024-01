Reconstructie: zo bouwde de maffia Trump Tower voor Donald Trump

Onlangs kwam de Nederlandse vertaling uit van The Making of Donald Trump. Een opvallend groot deel gaat over Trumps banden met de maffia en de advocaat die hem met de georganiseerde misdaad in contact bracht. ‘De maffiaconnecties van Trump zijn buitengewoon wijdverbreid. Zijn leven is verstrengeld met de onderwereld.’

Fotografie Getty E.A.

In een tijd waarin andere bouwtyconen de FBI om hulp vroegen de invloed van de maffia in hun industrie in te perken, maakte Donald trump juist gebruik van ze. Een van zijn eerste grote bouwprojecten was de Trump Tower. Het was 1979 en Trump huurde tweehonderd bouwvakkers in die vreemd genoeg niet waren aangesloten bij een vakbond, en vijftien bouwvakkers van de Housewreckers Union, een vakbond die volledig werd gecontroleerd door Fat Tony en Big Paul. De tweehonderd niet-vakbondsleden waren illegale Polen die door Trump 4 tot 6 dollar per uur kregen uitbetaald. Dat lag ver onder het minimumloon.

De ‘Poolse Brigade’, zoals het werd genoemd, bestond uit extreem arme arbeiders die van Trump het slechtste gereedschap kregen en tegen alle richtlijnen in geen hoofdbescherming droegen. Ze werkten zeven dagen per week en twaalf uur per dag of langer. Ze sliepen in de bouwput van de Trump Tower en kregen geen mondkapjes om zich te beschermen tegen asbest. Als een andere bouwtycoon het lef zou hebben gehad illegale baantjespikkers en niet-vakbondsleden in te huren,

zou de maffia meteen hebben ingegrepen door Italiaans uitziende mannen in trainingspak met honkbalknuppels op hem af te sturen. Bij Trump ging het werk altijd door en volgens David Cay Johnston en Wayne Barrett kwam dit door zijn uitstekende connecties met Fat Tony en Big Paul. Hij verkreeg zo ‘vakbondsvrede’ en had geen last van kostbare bouw- of vervoersvertragingen. FBI-agenten vroegen later aan maffia-informanten hoe Trump dat voor elkaar kreeg.

‘Door de connecties van Roy Cohn,’ zeiden ze. Bij de bouw van Trump Plaza werkte Trump nog nauwer samen met Fat Tony en Big Paul. Andere grote gebouwen in Manhattan werden vooral van constructiestaal gemaakt. Trump koos voor stortklaar beton. Dat was veel gevaarlijker voor de bouwvakkers, maar Trump Plaza zou zo wel een stuk sneller klaar zijn. Alle ondernemers in New York wisten dat stortklaar beton werd gele- verd door een bedrijf genaamd S&A Concrete. Geen doorsnee New Yorker kende de naam van de man die op papier de eigenaar was. Iedereen kende de namen van de twee mannen die de echte eigenaren waren: Fat Tony en Big Paul.

Lees het hele verhaal over Trump en de maffia op Blendle.