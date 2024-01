Hoe is het nu met Joost Buitenweg?

Hij was tussen 1990 en 1992 de eerste soapschurk van Nederland. Dit jaar is het 25 jaar geleden dat Joost Buitenweg stopte in GTST. In mei wordt hij 50; een mooi moment voor een terugkeer op tv?

Fotografie Bureau Bitoen

Joost Buitenweg (49) hoort bij de groep mannen die je zou kunnen categoriseren als ‘George Clooneys’; ze gaan er steeds beter uitzien naarmate ze ouder worden. Had de geboren Amsterdammer op z’n 23ste in GTST nog best een babyface, dat prille jongensachtige heeft plaatsgemaakt voor een goeie kop met levenservaring. Het gaat goed met Joost Buitenweg. Maar wat doet hij tegenwoordig en wanneer zien we hem weer eens op tv? ‘Al in 1996 heb ik mijn bedrijf RJBSTUDIO opgericht, dat opleidingen geeft op het gebied van (film)acteren en media,’ vertelt Buitenweg. ‘Ik vind dat ook na twintig jaar nog fantastisch om te doen. Het geeft een mooi gevoel van trots als cursisten na onze lessen doorstromen naar een film of serie in binnen- of buitenland.’

Naast het geven van acteerles runt de allereerste soapslechterik van Nederland sinds 2000 het mediabureau PIXELTHIS, dat creatieve content maakt voor opdrachtgevers. ‘Denk aan interactieve video’s waarbij alles aan te klikken is, virtual reality en commercials.’

Straks in mei mag Buitenweg thuis bij zijn vrouw Anouk en hun zoons Olivier (20) en Stijn (17) vijftig kaarsjes uitblazen. Hoe groot acht hij de kans dat we hem binnenkort weer eens op de beeldbuis zien? ‘Klein,’ zegt hij snel en gevat. ‘Als er iets heel leuks komt dat ik kan combineren met mijn huidige werkzaamheden, dan sta ik er natuurlijk wel voor open. Maar momenteel gaan al mijn tijd en energie naar de twee bedrijven die ik draaiende houd.’

CV

De rol van Rien Hoogendoorn in GTST speelde Joost Buitenweg tussen 1990 en 1992. Ook zagen we hem in de jaren 90 in series als Vrouwenvleugel, Oppassen en Kees & Co. De meeste acteerkilometers maakte hij echter als Lex in Samsam. Buitenweg speelde mee in de Engelse serie Coronation Street, acteerde in een Duitse komedie en vervulde rollen in België. In 2014 zagen we hem in Flikken Maastricht voor het laatst op de buis.