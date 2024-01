Help, mijn vriendin is escort!

Hij werkt als advocaat bij een duur kantoor ergens in Amsterdam, zij doet ‘iets in de culturele sector’. En o ja, zo nu en dan laat zij zich neuken door vreemde mannen die daarvoor betalen. Op bezoek bij Sebastian en Anne. ‘Het is altijd al een fantasie geweest om seks met vreemden te hebben.’

Illustratie Kakhiel

Als je Sebastian en Anne over straat ziet lopen, zien ze eruit als een doorsnee well-to-do-stelletje. Hem zou je omschrijven als keurig en ietwat oubollig, haar als een bleekblozend Bridget Jones-meisje en toch ook een beetje kosmopolitisch. Anne zou met haar maillot, parelcollier en crèmekleurige kasjmier coltrui niet misstaan op de Champs-Élysées, waar ze als geboren Parisienne ook is opgegroeid.

Nu zit ze met opgetrokken benen en een kop warme chocolademelk op de bank, tegen haar vriend aan gekropen, te knabbelen van een authentieke Nederlandse krentenbol. Niets doet vermoeden dat Anne gisternacht is blijven slapen in het Amstel Hotel, bij een wildvreemde Canadees die een slordige 1000 euro heeft neergeteld voor een girlfriend experience met de vriendin van mijn oude jaarclubgenoot.

Mijn eigen maag draait zich om als ik eraan denk. Hoe moet dit zijn voor Sebastian, vraag ik mijzelf af. En daarom zit ik hier ook. Om te praten over hoe het is als je vriendin een escort is. Sebastian: ‘Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb je gebeld omdat ik er zelf ook met iemand over moest praten. Hoe open-minded ik ook ben: het is niet iets dat ik zomaar met iedereen kan en wil bespreken.’

Anne, die met haar Mona Lisa-glimlach naast hem zit, legt haar hand op zijn knie en kust mijn vriend in zijn nek. Een rossig boblijntje, twee dromerige azuurblauwe ogen – ze straalt een engelachtige onschuld uit van een piepjonge Mia Farrow. Maar toch schiet het woord ‘femme fatale’ door mijn hoofd. Al weet ik dat de twee zielsveel van elkaar houden. Dat moet wel.

Lees het hele verhaal op Blendle.