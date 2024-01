Zaterdag 8 april 2017

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb vreest voor het voortbestaan van zijn stad als Feyenoord de titel alsnog misloopt. 'Alle verloven van politie, mobiele eenheid en defensie zijn ingetrokken,' aldus de burgervader. 'Als Feyenoord morgen van PEC Zwolle verliest, wordt het leger ingezet.'

Zondag 9 april 2017

In een interview met de Shanghai Express kondigt de 19-jarige Max Verstappen zijn afscheid aan van het Formule 1-circus. 'Ik heb weinig zin om elke race op dezelfde plek te eindigen,' aldus de Nederlander die eerder die dag vijfde werd in de Grand Prix van China. 'Ik ga veel liever elke avond lekker doorzakken met m'n pa in het café.' Jos Verstappen wrijft in zijn losse handen.

Fotografie ANP