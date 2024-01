Hooikoorts is erger dan een terroristische aanslag

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Fotografie ANP

Heb je last van hooikoorts?Edwin Bakker

Wel gehad. Jeukende ogen. Het verpest je hele leven. ’s Nachts in bed kreeg ik het vaak benauwd en lag ik astmatisch te piepen als een versleten fietspomp. Omdat ik niet kon slapen, ging ik buiten rennen, in het pikkedonker. Dat hielp. Per toeval kwam ik erachter dat als je geen zuivel eet, dus geen kaas, geen melk en geen yoghurt, dat de hooikoorts dan veel minder was. Het klinkt misschien stom, maar hooikoorts is op het persoonlijke vlak erger dan de zoveelste terroristische aanslag.

