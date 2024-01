Marith Iedema ontmoet Zoë, hoerenmadam van een high class-escortbureau

Meiden die de hoer spelen, puur voor de spanning en de seks; of dat iets voor onze seksexpert was? Onze Marith bedankte feestelijk. ‘Ik kan geen seks hebben met een man die ik onaantrekkelijk vind.’

Mijn fotoshoot liep op zijn einde toen Zoë Vialet met veel bombarie de studio binnenliep. Haar decolleté, overvloedige make-up en plat Rotterdamse accent maakten dat ik haar niet direct in het hokje ‘universitair geschoold’ plaatste. Een lelijk vooroordeel, want – zo leerde ik later – Zoë had een master in de sociologie op zak.

Op een toon die naar autoritair neigde, deelde ze mee dat ‘haar meisjes’ volgende week op de foto moesten. ‘Haar meisjes?’ vroeg ik zacht aan de fotograaf waarmee ik die dag werkte. Hij knikte. Zoë Vialet (tevens ex-playmate) was de trotse eigenaresse van een high class-escortbureau en eens in de zoveel tijd werden de dames van lichte zeden hier professioneel op de foto gezet. Ik treuzelde bij het inpakken van mijn spullen, in de hoop Zoë het een en ander te kunnen vragen. Dat bleek lastig, want de hoerenmadam was druk, druk, druk. Toch lukte het haar aandacht te trekken en tussen de bedrijven door vertelde Zoë dat ze ooit een scriptie schreef over high class-escorts. Uit haar onderzoek bleek dat veel meiden ontevreden waren over hun management. Dat kon stukken beter, meende zij. Dus richtte het exnaaktmodel Vialet Escortservice op, inmiddels een bekende naam in de branche.

Geen eisen stellen

Ik bemachtigde Zoë’s nummer en belde haar de volgende dag. Ze nodigde me uit om bij haar thuis verder te praten. Met een peuk in haar mond opende ze de deur van haar Rotterdamse appartement, en ging me voor naar de zitkamer terwijl haar gigantische hond tegen me aan beukte. ‘Woon je hier alleen?’ schreeuwde ik in een poging boven het geblaf uit te komen. ‘Ja. Hij is de enige voor mij.’ Ze knikte richting het beest. Met mannen was ze ‘he-le-maal’ klaar. We gingen zitten en Zoë keek naar me alsof ze me voor het eerst zag. ‘Lijkt ’t jou eigenlijk niks, dit werk?’ ‘Nou, uuhhm,’ stamelde ik. ‘Ik kan geen seks hebben met een man die ik onaantrekkelijk vind.’ Schaterende lach: ‘Dan is het niks voor jou. Ik kan mijn klanten moeilijk om een foto vragen. Voor dit werk moet je geen eisen stellen aan uiterlijk.’ Of leeftijd, vulde ik aan. Ik lees elke maand de column van prostituee Amber in de Linda. waarin ze beschrijft wat de revue zoal passeert in escortland. De verhalen over senioren met hangbillen doen me griezelen. Zoë haalde haar schouders op. ‘Geloof me: je kan beter een man van 60-plus hebben dan één van 30. Een jonge kerel wil de hele nacht doorgaan. Een oude man is snel klaar en wil vervolgens praten of gezellig samen een film kijken.’

Uit Zoë’s onderzoek bleek dat er aardig wat misging in de escortbranche. Meiden die hun geld niet kregen, van alles moesten doen tegen hun zin. Ze sprak zelfs vrouwen die verkracht waren (als een prostituee aangeeft geen anale seks te willen, en iemand heeft hier lak aan, dan is dit uiteraard verkrachting). In één casus stuurde een bureau zelfs een escort naar een klant waarvan ze wisten dat hij het vorige meisje misbruikt had. Het ging uiteraard weer mis. Zoë treft voorzorgsmaatregelen, doet grondig onderzoek naar nieuwe klanten (en ze is heus niet de enige in Nederland. The Courtesan Club of Society Service zijn bijvoorbeeld fatsoenlijke escortbureaus). Dan ben je er natuurlijk nog niet. Zoë’s meiden moeten altijd bellen om te laten weten dat ze oké zijn.

Zoë neemt geen ‘doorsnee hoeren’ aan. Enkel intelligente vrouwen die naast hun escortbestaan een ‘normale baan’ hebben, of studeren. ‘Er werkten zelfs een tijdje een arts en een advocaat voor me. Die doen het echt niet voor het geld.’

Leven vol glamour

Ze houden ‘extreem veel van seks’ en krijgen er volgens Zoë een kick van af te spreken met vreemde mannen. Ze schetste een leven vol glamour. ‘Als het werk zo geweldig is, waarom doe je het dan zelf niet?’ vroeg ik. Haar antwoord: ‘Als iets mij niet bevalt kan ik dit niet voor me houden, en onenightstands zijn niks voor mij.’

Goed. Bij Zoë schijnen dus pientere meiden te werken die de hoer spelen, puur voor de spanning en seks. Lijkt mij sterk. Ik denk dat het gros geld nodig heeft; in de schulden zit, kampt met problemen. De rest houdt meer van wat dit werk mogelijk maakt – mooie spullen, vakanties – dan van de geslachtsgemeenschap zelf (anders pik je wel een vent zonder lubberkont op in een bar). Prima, zolang ze maar zelf voor dit bestaan kiezen. Die kans is bij een meisje dat voor een hoerenmadam als Zoë werkt, stukken groter dan bij een prostituee die achter de ramen op de Wallen staat. Wil je het weleens met een professional doen, maar ben je bang dat zo’n meisje werkt onder dwang? Boek dan eerder een high classescort. Eén klein probleem, zo’n date is een rib uit je lijf (bij Vialet Escortservice 600 euro voor twee uur). Je moet er wat voor over hebben een vrouw in bed te krijgen die slim is en ‘wel pap lust van seks’.