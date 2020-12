Oorlog

Elle van Rijn moet De Crèche herschrijven

Elle van Rijn vertelt in Nieuwe Revu 49 uitgebreid over haar nieuwe historische roman De Crèche, over verzetsheldin Betty Oudkerk. Maar nu eisen nabestaanden van de hoofdpersonen uit haar boek dat Van Rijn meerdere namen fingeert en aanstootgevende passages verwijdert.