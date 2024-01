In de mond van Julia Roberts past een tredmolen met vier hamsters

Ze speelde zo goed een hoertje dat ze na de release van Pretty Woman een baan kreeg aangeboden bij 113 bordelen.

Illustratie Steve Nestorovski

Deze troela werd een paar keer verkozen, allicht door een conglomeraat van blinden en slechtzienden, tot ‘mooiste vrouw van de wereld’. Nou, m’n tante Sonja is een stuk mooier dan Roberts en zij werd een paar keer verkozen tot ‘lelijkste wijf van Hamme, Oost- Vlaanderen’, en dan weet je het al wel. Roberts heeft een mond die, als hij opengesperd is, vier hamsters in hun tredmolen onderdak kan bieden, haar haar is zo vals als de glimlach van Jort Kelder en haar benen zijn net twee dukdalven die het beu zijn om weer en wind te trotseren.

Ze werd geboren op 28 oktober 1968 in Smyrna, Georgia, een dorpje waar de slavernij pas afgeschaft werd in 1989, nadat de laatste zwarte inwoner, gehuld in pek en veren, op z’n ezeltje noordwaarts was gevloden. De vader van Roberts, Chestus, was een kweker van blauwe strontvliegen, en haar moeder, Dédaine, schonk in de plaatselijke pub genaamd Your Money Or Your Life, het soort whisky dat je, als je er zes glazen na elkaar van drinkt, krankzinnig maakt. Alle inwoners van Smyrna drinken er iedere dag zeven glazen van.

Op den duur wist Roberts naar Hollywood te verkassen, waar ze eerst huisvuil alfabetisch rangschikte, daarna aalputten van vocht ontdeed, vervolgens ging wandelen met wurgslangen van filmsterren, en op die manier het wereldje in geraakte, en van lieverlede toevallig een rol kreeg in Pretty Woman, een van de grootste kassuccessen aller tijden. Ze speelde een hoertje, en dat ging haar zo goed af dat ze na de release van de film een baan kreeg aangeboden bij 113 bordelen.

Ze twijfelde, maar ging toch door met acteren, omdat dat beter verdiende, en ze werd de bestbetaalde vrouwelijke filmdiva ter wereld, te wijten aan rollen in kutfilms als Erin Brockovich, Sleeping With The Enemy, Notting Hill, Runaway Bride en vele andere rotzooi. Voor Erin Brokovich kreeg ze zelfs een Oscar, hoewel die flutprent ‘het milieu’ als onderwerp had, en hoewel je van op een kilometer kon zien dat de dikke tieten van Roberts compleet nep waren.

In Notting Hill wist ze op het gemakje haar medespeler, Hugh Grant, zo ver te krijgen dat hij de beroerdste prestatie uit z’n toch al zielige carrière af leverde. Ze had relaties met de een na de andere Hollywood-loser, zo ook Lyle Lovett, een zanger/acteur, die zo goed kon zingen en acteren als een prairiehond met een mondprop. In een interview bekende Roberts, met die gespleten tong van haar, dat ze religieus was, en meer bepaald een onderdaan van het hindoeïsme. Zoals we weten eist deze godsdienst dat de gelovigen minstens één keer per dag achter een struik schijten. Naar het schijnt is de flatelente Julia Roberts daar een kampioen in.