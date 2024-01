Ruud Lubbers: De enige zwakte van Rutte is Veiligheid & Justitie

PROFIEL — Voor het eerst tijdens de verkiezingscampagne deed VVD-lijsttrekker Mark Rutte (50) afgelopen zondag mee aan een tv-debat.

Ruud LubbersOud-premier

‘Voor het eerst in jaren zit een kabinet de rit uit. Dat was Ruttes missie, is me opgevallen. Ik heb als premier nooit gedacht aan ‘uitzitten’, maar heb ook niet hoeven regeren met Wilders. Ruttes enige zwakte is het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ik vind het merkwaardig dat hij doet alsof hem dat is overkomen. Bij twee falende ministers en een staatssecretaris moet je toegeven dat je een fout hebt gemaakt. Desondanks won de VVD onder Rutte zetels. Dat herken ik. Tijdens mijn premierschap ging het CDA van 45 naar 54 zetels. Marga Klompé waarschuwde me voor de keerzijde van het succes: bederf. Daarom zei ik bij het begin van mijn derde kabinetsperiode: dit is de laatste keer. Rutte wil bij VVD-verkiezingswinst weer premier worden, maar loopt de kans dat anderen dat niet willen omdat hij er al ruim zes jaar zit.’

