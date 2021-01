Wie denkt Elon Musk wel dat hij is?

Waarom is Elon Musk nú weer in het nieuws?

De als Zuid-Afrikaan geboren Canadees-Amerikaanse ondernemer maakt met zijn ruimtebedrijf SpaceX dit jaar een eerste commerciële vlucht met de capsule Crew Dragon naar ruimtestation ISS, met aan boord de eerste (fors betalende) ruimtetoeristen, onder wie acteur Tm Cruise. Wie de ruimtepakken zag waarin astronauten Robert Behnken en Douglas Hurley de eerste vlucht maakten, waant zich in een slechte sciencefictionfilm. Het Gerard Joling-gehalte van deze supersonische, maar overgestileerde pakken doet afbreuk aan de serieusheid van het vak. Of, zoals onze eigen ruimteheld André Kuipers zei: ‘Het is allemaal een beetje puberaal.’

Hoe puberaal is Musk verder nog?

Hij wordt dit jaar vijftig, maar behoudt zijn apenstreken. Zo is hij inmiddels toe aan zijn derde vrouw, de achttien jaar jongere zangeres Grimes. Hun liefdesbaby die vorig jaar werd geboren, kreeg de naam X AE A-Xii. Toppunt van gekheid is natuurlijk de lancering van de felrode Tesla Roadster, de sportwagen die in 2018 het heelal werd ingeschoten als testgewicht van een Falcon Heavy-raket. De Tesla, die inmiddels 58 miljoen kilometer heeft gereisd, zal waarschijnlijk nog vele jaren lang in een baan om de zon blijven draaien. Achter het stuur zit Starman in een astronautenpak van Musks ruimtebedrijf SpaceX. De paspop heeft in zijn ene oor het liedje Space Oddity van David Bowie al meer dan 289.000 keer gehoord en in zijn andere oor Bowies nummer Life On Mars? meer dan 389.000 keer. Maar verder is Musk héél normaal, hoor.

Wat vindt Elon Musk van zichzelf?

‘Ik vind dat gewone mensen er altijd voor kunnen kiezen om buitengewoon te zijn.’

Wat vinden wij van Elon Musk?

Wij vinden dat volstrekt doorgedraaide miljardairs er altijd voor kunnen kiezen om gewoon te doen.

LAUREN VERSTER ondernemende mama

‘Als je heel ondernemend bent en risico’s neemt voor het doel dat je voor ogen hebt, vind ik dat wel aantrekkelijk. Met het geld dat hij verdient door zijn gewaagde ondernemerschap, kan hij weer andere doelen realiseren. In die zin vind ik waaghalzen wel aantrekkelijk en mannelijk, of dat nou zakelijk is of sportief. Of ik die 128 miljard op zijn bank sexy vind? Ik ben ook weleens met iemand gegaan die rijk is, maar geld was niet de reden. Ik verdien altijd mijn eigen geld en wil nooit afhankelijk zijn. Die naam voor Musks baby vorig jaar is natuurlijk volstrekte waanzin. Dat is behoorlijk gestoord, toch? Het lijkt mij hét bewijs dat Musk in zijn eigen wereld leeft en niet in contact staat met het normale, gemiddelde leven.’

Hij staat niet in contact met het normale leven

SHELLY STERK presenterende mama

‘Als twee miljoen mensen me voor zijn gegaan en het is absoluut veilig, wil ik best met Musk naar de maan. Alleen als het net zo vertrouwd is als gewoon vliegen, zou ik het wel cool vinden. Maar hé: er is nog zoveel moois op aarde te ontdekken, ik hoef niet per se naar de maan. De naam die Musk koos voor zijn zoontje? Knettergek. En best wel zielig voor het kind zelf. Ik baal er soms ook van als mensen Shelly verkeerd schrijven, wat trouwens best vaak gebeurt. Moet je nagaan als je X AE A-Xii heet. Wat doe je je kind aan? Echt sneu. Misschien is Musk een beetje gek, maar hij is tegelijk briljant. Wat je wel vaker ziet: zijn genialiteit zit waarschijnlijk dicht tegen geschiftheid aan.’

Wat zielig voor dat zoontje

MONIQUE SMIT zingende mama

‘Never nooit dat ik bij Elon Musk in die raket naar de maan zou stappen. Ik doe het al in mijn broek als ik eraan denk. Al zou iedereen me voor gek verklaren als ik dat zo weigeren: het lijkt me vréselijk! Ik ben niet zo’n avonturier, ik speel liever op safe. Ik vind het wel fantastisch wat Musk allemaal klaarspeelt; mannen dromen ervan om te kunnen opbouwen wat hij heeft gedaan. Hij heeft zóveel geld, dat hij niet meer weet wat hij ermee moet doen, dus laten we naar de maan gaan! Prachtig natuurlijk dat hij dat allemaal ontwikkelt en bedenkt; snelle sportwagens en spannende ruimtereizen maken deel uit van stoute jongensdromen van veel mannen. Ik ben niet zo’n ruimtegekkie. Een man met 128 miljard zal voor veel vrouwen aantrekkelijk zijn. Ik heb ook jongens en mannen ontmoet met veel geld, maar het is voor mij nooit een reden geweest om een relatie aan te gaan. Als je dan als miljardair je kind ook nog X Y Z of weet ik veel noemt, dan ben je toch knettergek? Vertel mij niet dat je dat serieus een mooie naam vindt. Ik zou altijd liever zelf mijn geld willen verdienen en gelukkig zijn met echte liefde, dan het te proberen met een rijke stinkerd die ik niet aantrekkelijk vind of die van die gekke kluchten uithaalt.’

Mannen dromen ervan wat hij heeft gedaan

TESS MILNE filosoferende mama

‘Naar de maan met Musk? Ik niet, hoor. Sinds ik moeder ben geworden, zijn vooral de kleine momenten magisch geworden, bijvoorbeeld als je kind zegt dat er een oceaan onder het doucheputje zit. Het zou geen optie zijn om mezelf naar de maan te laten schieten en niet terug te komen. Vroeger had ik er wel ja op gezegd, want ik wilde altijd astronaut worden. Ja, Musk heeft zijn kind een vreemde naam gegeven. Daar is hij vrij in. Hij heeft al zijn huizen verkocht om van zijn slechte imago af te komen en kan nu zijn tijd en energie in zijn SpaceX-bedrijf stoppen. Het ziet eruit alsof hij zijn bezittingen niet meer zo belangrijk vindt en dat hij zijn geld gebruikt om de wereld op een betere plek te brengen. Dat vind ik wel vet.’