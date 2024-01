'Ik heb wat waardeloze massages gehad, man oh man'

Altijd lekker, zo’n massage in tijden van stress en andere ongemakken. Althans, het zou lekker moeten zijn en niet moeten ontaarden in lijfelijk geweld.

Fotografie Jasper Suyk Lingerie Pleasurements

Ik was gestrest. Werk en deadlines stapelden zich op en zoals altijd kreeg ik last van mijn nek en schouders. Vriend W. besloot me op een Chinese massage te trakteren, in de hoop dat ik hierdoor wat zou ontspannen (als ik onder druk sta ben ik onuitstaanbaar). Omdat de massages bij mijn vaste adres de laatste keren tegenvielen volgde ik een aanbeveling van mijn vader op. De waarschuwing van mijn moeder, die in deze salon een keer zó was ‘mishandeld’ door ene Angela dat ze dagen erna nog spierpijn had, negeerde ik gemakshalve.

Ik ben niet gek, dus ik checkte wel even of deze beul mij niet was toegewezen. Dat bleek niet het geval. Ik drukte mijn masseuse op het hart dat ik van záchte massages hield. ‘Soft massage please’ (Uitgesproken met Chinees accent. Iets dat ik mezelf probeer af te leren, maar wat me tot op heden niet lukt). ‘Yes, yes,’ antwoordde ze. Al tijdens mijn eerste reis naar het Verre Oosten leerde ik dat Aziaten vaak ja zeggen als ze nee bedoelen. ‘Kunnen we ons eten tegelijk krijgen? Is dat de goede weg naar het klooster? Is dit gerecht mild?’ Hoe vriendelijk het ‘yes, yes’ ook bedoeld is, ja betekent het zelden.

Dat bleek ook het geval bij mijn masseuse. Ze bouwde het geweld niet eens op, maar startte onmiddellijk met het fijnknijpen van mijn bovenarmen. Ik spande mijn spieren, hield mijn adem in en liet weinig charmante keelgeluiden ontsnappen. Je zou denken dat ze de hints die schreeuwden van: vrouw, je doet me pijn, wel zou begrijpen. Als dat al het geval was, leken ze haar enkel aan te moedigen. Twee dingen blijven me verbazen in situaties als deze. Het eerste ben ik zelf, over het algemeen niet op mijn mondje gevallen. Waarom ik niet ingrijp en iets van ‘Ho, stop, zachter’ roep, is me een raadsel. In plaats daarvan kies ik er telkens weer voor dit soort martelingen lijdzaam te ondergaan.

Smaken verschillen

Het tweede frappante punt vind ik het fanatisme waarmee deze masseuses te werk gaan. Wat bezielt ze zich zo uit te sloven terwijl ik ze vooraf verzoek het als-je-blieft rustig aan te doen? Het is zwaar werk en ze draaien lange dagen. Als een huishoudster gevraagd wordt of ze in één uur twee kamers wil schoonmaken, voor een vast bedrag, doet ze er toch ook geen vijf ? Je kan deze dames van alles betichten (sadisme, bijvoorbeeld) maar niet van gebrek aan inzet.

Je begrijpt: relaxed was ik allerminst na afloop van mijn behandeling. Ter plekke besloot ik dat W. me in het vervolg zelf maar moest masseren – bij hem heb ik geen enkele moeite mijn mond open te trekken als iets me niet bevalt.

Je partner (of onenightstand of scharrel) de ideale massage geven is zo makkelijk nog niet – zéker niet als hij of zij zo kritisch is als ik. Wel staat als een paal boven water dat je geheid punten scoort als je het goed aanpakt. Hoe je dit doet? Dat zal ik je vertellen. Smaken verschillen, en al kan ik het me moeilijk voorstellen: er zijn mensen die genieten van technieken die mijn laatste masseuse toepaste. Er bestaat dan ook geen eenduidige massagehandleiding. Mijn belangrijkste tip is daarom: let goed op de reacties van de gemasseerde. Ja hèhè, denk jij nu vast. Nou, zo voor de hand liggend is dit niet, kan ik je vertellen. Niet alleen professionele massagetherapeuten slaan de plank vaak mis als het hierop aankomt. Ik heb wat waardeloze massages gehad van jongens door de jaren heen, man oh man. Als jij eraan twijfelt of jouw massagetechnieken in de smaak vallen, stel dan concrete vragen. Dus niet: ‘Vind je het lekker?’ Want het kan moeilijk zijn om nee te zeggen, zeker als je iemand nog niet lang kent. Vraag: ‘Zal ik het wat harder doen, of juist zachter?’ Je kunt onzekerheid voorkomen door vooraf te vragen waarvan iemand precies houdt, dat is helemaal niet gek. Concentreer je niet te lang op dezelfde plek, wissel van zone en techniek. Maak mini-cirkels met je vingertoppen. Of kneed met lange halen, zoals je deeg zou kneden. Zorg dat de temperatuur in de ruimte aangenaam is, dat je handen niet aanvoelen als ijsklompen en zet muziek op die haar (of hem) in de juiste sfeer brengt (Angus & Julia Stone of The xx). Ik hou het voorlopig op thuismassages. Nu alleen W. nog zover krijgen.