Veroordeling van de week: Celstraf voor stelen van bejaarde ouders

Een 58-jarige man uit Zeewolde is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 maanden voor het verduisteren en witwassen van 125.000 euro van zijn bejaarde ouders.

Met het geld, dat hij van zijn ouders in beheer had gekregen, kocht de man in 2013 en 2014 sieraden, kleding en een auto voor zijn toenmalige vriendin. De man heeft verklaard dat deze uitgaven een investering waren in het escortbedrijf dat hij met haar wilde oprichten.

De rechtbank vindt dat de man op grove wijze misbruik heeft gemaakt van het vertrouwen dat zijn ouders in hem hadden gesteld. Daarnaast heeft hij nooit oprecht spijt betuigd, ook heeft hij niks terugbetaald.

De rechtbank heeft de vordering tot schadevergoeding van de ouders volledig toegewezen. Dat betekent dat de man een bedrag van 108.360 euro aan zijn ouders moet terugbetalen.