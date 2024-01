Achter de schermen: interview Braboneger

Journalist Frank Waals: ‘Om maar meteen even een vooroordeel over Nederlanders de kop in te drukken – ik ben een kwartiertje later.

Dat sms’te ik Steven Brunswijk, oftewel de Braboneger, op de dag dat we bij hem thuis in Tilburg afspraken voor een interview. Zijn telefoonnummer stuurde hij mij in een tweet waarna ik hem direct wees op het openbare karakter daarvan. “Shit, snel verwijderen, ik ben een dombo als het aankomt op social media,” aldus Steven, die daarmee op zijn beurt weer een vooroordeel over vloggers van tafel veegde. In zijn Youtube-video’s neemt hij nooit een blad voor de mond, maar in ons interview gooit hij daar nog een flinke schep bovenop. “Ge moet gewoon oe bakkus houwe,” is een van zijn gevleugelde uitspraken – behalve in dit interview dan.

