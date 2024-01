Braboneger Steven Brunswijk: 'Falen is geen optie'

Steven ‘de Braboneger’ Brunswijk (33) heeft misschien wel net zoveel fans als tegenstanders sinds zijn spectaculaire opmars op Youtube en tv met zijn eigen programma De Braboneger Verkaast, waarin hij cultuurverschillen op humoristische wijze aankaart. Zijn tip: ‘Focus toch niet zo op dat huidskleurtje.’

Ik zit tegenover iemand die, naar eigen zeggen, vroeger een sulletje was

‘Mijn moeder verbaast zich er tot op de dag van vandaag over dat ik zo mondig ben geworden en in het theater hele zalen vul. Ik was een stil kind. Mijn broer lulde de oren van je kop. Tot en met groep zes van de basisschool is dat zo gebleven, daarna begon ik ineens met praten en sprak ik mijn eerste woordje.’

‘Tijdschriften die overduidelijk een bepaalde kant kiezen over de multiculturele samenleving laat ik links liggen. Ik zit niet op kruisverhoren te wachten waarin men mij aan de tand voelt over de dingen die ik maak. Schrijf als journalist maar lekker je column, maar vraag me niet eraan mee te werken. Ook de mensen van Antidiscriminatiebureau Radar, die vinden dat ik in De Braboneger Verkaast te stigmatiserend bezig ben, heb ik geblokkeerd op Facebook. Ze stuurden me daar allemaal berichten waarin ze me ter verantwoording riepen, maar ik heb ze netjes gevraagd mij met rust te laten. We leven in een vrij land dus doe gewoon lekker je ding, dan doe ik hetzelfde. En als je me niets vindt, dan kijk je maar wat anders op Youtube. Kattenfilmpjes, of zo.’