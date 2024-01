'De Rotterdamse rattenvanger Willem van Scheers is een held'

Journalist Mark van den Tempel: ‘Het verhaal over de ratten van Rotterdam gaat over helden. Zoals Anneke Strasters, die al jaren vrijwillig straatvuil en zwerfvoedsel ruimt en zonder vrees op elke wildstrooier afstapt.

Rattenvanger Willem van Scheers is een ander soort held. Voor hem is de rattenjacht een spannend spel waarbij het aankomt op geduld, ervaring en vindingrijkheid. Soms wint hij, vaak wint de rat; het is een oorlog zonder uitkomst. Maar de echte held van het verhaal is de rattus rattus zelf, waarvan er een miljoen in Rotterdam moeten rondlopen. We konden ze moeiteloos uit de bosjes lokken, maar toch duurde het drie dagen voor we er een in een klem troffen. Ik mocht hem vasthouden. Heel eventjes: zelf ben ik namelijk geen held.’