Recensie: I See You is weer een voltreffer van The xx.

Het ligt in de lijn der verwachting dat The xx op I See You iets anders laat horen. De eerste twee platen liggen redelijk Jail dichtbij elkaar in dromenland, dus is het zaak om op de altijd moeilijke derde te laten horen dat er meer in het vat zit. Al heeft Jamie xx dat natuurlijk al bewezen: zijn soloplaat uit 2015 was een feest vol kleurrijke samples en gevarieerde stijlen.

En jawel, I See You opent met een frivole blazerssample en een ritme dat hoger ligt dan voorheen. Wat een heerlijk prijsnummer, dat Dangerous. De vooruitgesnelde single On Hold was ook al iets meer pop: de zanglijnen zijn dan wel lieflijk, de stuwende hand en samplekeuze Maxim van Jamie is prominent. Is I See You – 13 januari in de winkel – dan een volstrekt andere plaat geworden? Dat ook weer niet. Het wijde geluid van de eerste twee is overal aanwezig. Op de meeste nummers krijgen de spaarzame gitaarklanken de welbekende echo mee en zingen de twee mannen en vrouw met de ogen dicht. Het is alleen wat minder minimalistisch ingevuld, al blijft het trio nog steeds subtiel. Ja, er valt genoeg te halen op deze derde voltreffer op rij. xx’jes terug! NP ?4/5