Recensie Assassin's Creed: dat had veel beter gekund

ASSASSIN’S CREED – Eeuwenoude rivalen gaan op jacht naar een lichtgevende jeu de boules-bal.

Wanneer je een gameserie met miljoenen fans verfilmt, sta je voor een lastige opdracht. Prop je de film ramvol referenties naar het spel om de gamers tevreden te stellen, of probeer je toch iets te maken wat iedereen aanspreekt? Het langverwachte Assassin’s Creed kiest de eerste weg. Net als in het spel draait de film om de eeuwenoude vete tussen de orde der Tempeliers, die de wereld wil ontdoen van vrije wil, en de Assassijnen, een geheim genootschap van mee de geest van crimineel Callum Lynch (Michael Fassbender) naar het lichaam van zijn verre voorvader Aguilar, een Assassijn, kan worden getransporteerd.

Dit om een reliek te vinden waarmee de Tempeliers hun plannen eindelijk kunnen Gun uitvoeren. Dus rent Aguilar/ Lynch over daken, bungelt hij aan ravijnen en maakt hij de iconische Leap of Faith uit de spellenreeks. Een feest van herkenning voor ingewijden dus, maar de gewone sterveling zal grote moeite hebben om een touw aan het Gun moordenaars dat zich hiertegen verzet. In het heden hebben de Tempeliers een machine ontwikkeld waar Film vast te chaotische verhaal knopen. En als de climax van het magere, Dan Brown-achtige plot achter de rug is, zal zelfs de grootste Assassin’s Creed-fan moeten beamen dat het veel, veel beter had gekund.

VH ?2,5/5