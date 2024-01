Ronald de Boer: 'Gijp zou ook voor een leuk kapsel gaan als hij kon kiezen'

Volgens de heren van Voetbal Inside lijkt hij meer op de zus van Marijke Helwegen dan op de broer van Frank de Boer. Andries de Jong sprak Ronald de Boer over zijn uiterlijk, maar – niet meteen doorbladeren – ook over een eigen tv-programma en een club of nationaal elftal leiden met Frank. ‘Wie weet sta ik in de toekomst wel weer eens op het veld.’

In het wereldje van de cosmetische ingrepen vindt men het een verademing dat er nu een vlotte vent is die openhartig vertelt dat hij iets aan zijn uiterlijk heeft laten doen. Helemaal in het bikkelharde voetbalmilieu heerste de opvatting dat haarimplantaten of hier en daar een prikje botox typisch iets is voor vrouwen of homoseksuelen. Stuit Ronald vaak op kritiek of krijgt hij juist complimenten? ‘Ik heb van mensen gehoord dat ze het stoer vinden. Een vrouwelijke cosmetisch arts schoot me een keer aan en zei: “Weet je wel wat je voor heel veel mannen hebt betekend? Ze komen bij mij in de kliniek en zeggen dan dat ze hun haar zoals Ronald de Boer willen.” Ik heb wel gemerkt dat het heel wat losmaakt dat ik het heb gedaan en dat ik erover praat. Ik schiet heus niet in de stress als ik een paar rimpels in mijn voorhoofd zie, maar de mogelijkheid om er iets aan te doen, bestaat gewoon.’

Natuurlijk zijn er ook altijd mensen die er commentaar op hebben. Ja, De Boer heeft de heren van Voetbal Inside ook horen zeggen dat hij meer op de zus van Marijke Helwegen lijkt dan op de broer van Frank. Ronald kan er smakelijk om lachen. Helemaal omdat de bewuste opmerking werd gemaakt door collega René van der Gijp, die zijn eigen kapper immer de opdracht scheren van achteren en dweilen van voren geeft. ‘Ik zou ’m willen zeggen: doe iets aan je haar,’ zegt Ronald fijntjes. ‘Ik gok dat ook René voor een leuk kapsel zou gaan als hij mocht kiezen.’