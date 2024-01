Veroordeling van de week: celstraf voor brandstichting in eigen woning

Een 27-jarige Arnhemse is door de rechtbank veroordeeld voor brandstichting. In haar eigen huis.

De vrouw heeft op een vroege zondagmorgen opzettelijk brand gesticht in haar eigen woning. Veel mensen waren thuis en sliepen nog; in de bovenwoning lag haar bovenbuurman te slapen – hij kon door buurtbewoners worden gewaarschuwd.

De vrouw uit Arnhem kreeg een gevangenisstraf van 24 maanden (12 voorwaardelijk) opgelegd. Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank laten meewegen dat de brandstichting in verminderde mate aan de vrouw is toe te rekenen. Verder is zij niet eerder voor een dergelijk feit met politie en justitie in aanraking gekomen. Aan de voorwaardelijke gevangenisstraf zijn bijzondere voorwaarden verbonden; een meldplicht, een klinische behandeling, een ambulante behandeling en het verblijven bij een werk- en 24-uur woonvoorziening.