Glazen bal: Cocu dient ontslag in na 3-0 nederlaag tegen Ajax

Edwin Struis doet sportvoorspellingen voor het weekend.

Zaterdag 17 december 2016De informatie die Ronald Koeman heeft ingewonnen bij de Britse Spoorwegen, valt verkeerd bij de supporters van Everton, twee dagen voor de beladen derby tegen stadgenoot Liverpool. ‘Ik ben me van geen kwaad bewust,’ verweert Koeman zich tijdens een persconferentie. ‘Ik heb alleen even geïnformeerd of er een rechtstreekse trein rijdt tussen Liverpool en Barcelona, dat was alles.’

Zondag 18 december 2016Na de 3-0-nederlaag tegen Ajax dient PSV-trainer Phillip Cocu nog in de Arena z’n ontslag in. In de bus terug naar Eindhoven zit een opmerkelijke passagier die echter ontkent Cocu’s taken te hebben overgenomen. ‘Ik woon dichtbij De Herdgang, deze lift kon ik niet laten lopen,’ aldus Aad de Mos.