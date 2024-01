Lieve Maxim: het langste interview aller tijden

Het langste interview aller tijden, afgenomen door de lezers van Nieuwe Revu. Heb je ook een vraag voor Maxim? Stel ’m via [email protected].

Is wereldvrede een haalbare zaak?- Pieter ZandvlietIn theorie is alles haalbaar. Wereldvrede klinkt chill, maar met Donald Trump in het Witte Huis is het er niet waarschijnlijker op geworden. De verbolgen kiezers van Trump waren de zittende elite beu en dat recht hebben ze. Of deze narcistische egoïst niet nóg erger is, zullen we vanzelf meemaken. Donald is in de eerste en laatste plaats president namens zichzelf. De US of A is nu de US of Trump geworden.

Godzijdank hebben we Poetin voor de harmonie en de broodnodige balans. Het grappige aan Trump is wel dat hij alles extreem persoonlijk neemt en meteen vol in de tegenaanval gaat. Dat zijn we niet gewend, zeker niet van een president. Kortom: voorlopig nog geen wereldvrede, maar wel gratis politiek amusement.

Welke poster hing vroeger boven je bed?- Michael JanseIk sliep in een hoogslaper. Ik had maar één poster. Die hing aan het plafond. Van Patricia Paay. Weet je nog dat Theo Maassen bij DWDD een keer keihard op zijn bek ging over Patricia? Volgens hem waren die naaktfoto’s van Patries in de Playboy alleen geil voor necrofielen. Deze opmerking was een inschattingsfout van deze cabaretier, bijna vergelijkbaar met André van Duin die ooit besloot om sentimentele kerstnummers op te nemen. Later heeft Theo mij in vertrouwen trouwens toegegeven dat hij zich wel degelijk heeft afgetrokken op Paay’s blote seniorenplaatjes.

Hou je van komijnekaas?- Lucas DijkstraZou deze vraag racistisch bedoeld zijn? Of is dat het virus van overgevoeligheid dat momenteel nogal heerst? Zouden ze een prik voor moeten ontwikkelen. Komijn is overigens een specerij, afkomstig van heel ver. Dus er zal wel een VOC-schip vol zwarte slaven nodig zijn geweest om het hier heen te krijgen. Even googelen. Oh nee, komijn komt uit Iran, Syrië en Turkije. Wel regio’s die de laatste tijd nu niet bijzonder positief in het nieuws komen. Om terug te komen op de vraag: ja, ik eet weleens komijnekaas. En so what? Ik eet zelfs weleens truffelkaas. Maar daar hoor je niemand over. Ik ken trouwens een vrouw die echt verslaafd is aan kaas. Ik zat een keer in een restaurantje met haar en toen wilde ze dat we een kaasplankje bestelden. Ik heb toen serieus maar één miezerig stukje kaas gegeten, de rest had zij al naar binnen gepropt. Ze gaf toe last te hebben van kaasboulimia.

Werd je vroeger gepest met je meisjesvoornaam?- Gijs van BeekNee, nooit. Wel irritant is dat mijn voornaam bijna altijd verkeerd wordt uitgesproken. Zelfs door mensen die ik al jaren ken. Ik heet geen Maxime (spreek uit: Maxie-muh) maar Maxim (spreek uit: Mák-sim). Maar om mensen nou de hele dag te verbeteren, is ook weer zo wat.

Hoe vaak moet je ’s nachts je bed uit om te plassen?- Lars BosDeze vraag is passief-agressief-suggestief-discriminerend naar ouderen toe. Johan Derksen maakt er geen geheim van dat hij iedere nacht zes à zeven keer moet piesen. Dat komt door zijn sterk vergrote prostaat. Dit oude mannenkwaaltje schijn je te kunnen voorkomen door iedereen dag minstens drie keer klaar te komen. Hier moet je wel de discipline voor hebben. Zin of geen zin, dan maak je maar zin!

Denk je ook dat 9/11 een inside job was?– Frank WillemsHé, zie ik eruit als een paranoia paniekzaaier? Nou dan! Ik ben wel gezond-pessimistisch. Maar door deze sombere kijk op het leven wordt alles juist optimistisch. Neem bijvoorbeeld feestjes of vakantietrips, dan denk ik: zal wel weer kut worden, en dan valt het achteraf reuze mee. Heel yin-yang is dat. Alles is een cirkel, behalve een vierkant. Maar terug naar de vraag: een inside job, dus van binnenuit? Die vliegtuigen kwamen toch gewoon aanvliegen? Of was dat ook allemaal vanuit die studio waar ze destijds de eerste maanlanding in scène hebben gezet? Wat een wantrouwen is er toch. En haat. Het lijkt wel of iedereen elkaar steeds meer gaat haten. Dit komt denk ik omdat de haters te weinig klaarkomen. Twee keer per dat is het minimum. Anders raak je gefrustreerd en begin je intens te haten. En als haters dit niet geloven, kunnen ze wat mij betreft lekker bovenop hun lelijke muil doodvallen van minimaal achttien verdiepingen hoog.

Hoe is het?– Glenn Campfens‘Het’ is sowieso een veel te vaag lidwoord. Het is te allesomvattend en bovendien onzijdig, dus nog niet geslachtsrijp. Waarschijnlijk was het de bedoeling om te vragen: Hoe gaat het MET JOU? Ja, goed natuurlijk. En zelfs als het wat minder of zelfs helemaal niet goed zou gaan, zou ik dat hier nooit toegeven. Ik ben malle Pietje niet.

Poets je elektrisch of met een gewone tandenborstel?– Kim van den BrinkElektrisch, maar dat is nog niet het allerergste. Ik gebruik sinds kort ook een waterpik. Dat klinkt smeriger dan het is. Een waterpik is geen lul waarvan de eikel te veel vocht vasthoudt, naar een soort gebochelde tandenborstel net een waterreservoir erin. Daarmee kun je met een hard dun waterstraaltje alle plak en anderen resten tussen je tanden en kiezen wegspuiten. Aanrader!

Wat is je favoriete groente?– Ilan HoekstraSoms moet ik door omstandigheden seksueel enorm presteren en dan zijn tomaten echt mijn redding. Want van tomaten eten krijg je een extra hoog libido. Dan drink ik een halve liter kouwe spaghettisaus en dan lijk ik wel een fokstier. Spitskool eet ik ook graag. Snij deze in zijn geheel door de midden. Leg beide helften in een hete koekenpan en bak beide zijden in een flinke laag olijfolie. Vuur onder de pan flink stoken tot de spitskool lekker bruin aanbrandt aan de onderzijde. Dat heet karamelliseren. Voeg stuk boter erbij. Als deze goed heet is, lepel je dit over die aangebrande spitskool. Ga hiermee door tot de kool goed gaar is. Dan afblussen met een scheut visolie. Kost geen reet en slecht voor je hart, maar lekker!