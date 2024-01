Drugssmokkelaars voorspellen bloederig hoofdstuk

Drugssmokkel en corruptie gaan hand in hand in de Rotterdamse haven. Niet eerder werden er zoveel grote partijen heroïne en cocaïne in beslag genomen. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg. Peter Blasic sprak met drugssmokkelaars, die een exclusief inkijkje in hun werkwijze geven. ‘We zijn bereid om excessief geweld te gebruiken.'

Tekst Peter Blasic

Volgens officiële cijfers is in de eerste helft van 2016 in de Rotterdamse haven al ruim twee keer zoveel cocaïne onderschept als in heel 2015. De omvang van de gemiddelde lading coke is in diezelfde periode verdubbeld. Onlangs nog wist de douane in de haven van Rotterdam een partij van achthonderd kilo te onderscheppen, verstopt in een container met noten uit Nicaragua. In juni van dit jaar was er al sprake van een monstervangst van vierduizend kilo, de op eenna-grootste ooit. De coke was verdeeld in 3.780 pakketten, die in dozen tussen andere dozen met ananas waren verstopt. De partij was goed voor een handelswaarde van zeker 140 miljoen euro, maar de straatwaarde ligt nog zeker twee tot drie keer zo hoog.

Topjaar

Ook andere Europese havens, zoals die van Antwerpen of het Spaanse Cádiz, laten een soortgelijk beeld zien, maar de partijen die via Rotterdam lopen zijn veel groter. De drugssmokkel via Rotterdam vindt ook gewoon veel vaker plaats, zo stellen politiediensten in heel Europa. Zo vaak zelfs dat 2016 een topjaar lijkt te worden voor de cocaïnevangst in Rotterdam.

‘Cocaïne is erg populair,’ zegt Danilo. ‘Op veel feestjes gaat een spiegel rond met lijntjes. Handig voor kerels die een nachtje gaan stappen. Snuiven ze eerst een flinke lijn coke, dan houden ze het langer vol. Maar er zijn ook veel vrouwen die graag cocaïne gebruiken.’

Danilo kan het weten. De kleine, maar gespierde Colombiaan van midden dertig heeft zelf menig lijntje gesnoven. Maar dat niet alleen. Zijn wilde tattoos laten zien in welke kringen hij in het Rotterdamse verkeert, en desgevraagd laat hij weten dat ook hij betrokken is geweest bij het smokkelen en verkopen van drugs. ‘Iedereen gebruikt het: van zakenlui tot kunstenaars en artiesten. Het is niet alleen iets van de onderwereld. Het is chic, het is stoer en gedurfd om een lijntje coke te snuiven. En er is makkelijk aan te komen.’

Dat er makkelijk aan te komen is, blijkt ook wel uit de grote hoeveelheden cocaïne die jaarlijks worden onderschept in de Rotterdamse haven. Duizenden kilo’s sporen douaniers jaarlijks op, maar dat staat waarschijnlijk in geen verhouding tot de partijen die onopgemerkt blijven. Ook elders in Europa is het prijs. Het Belgische dagblad De Standaard wist onlangs te melden dat de gemiddelde lading onderschepte cocaïne in de haven van Antwerpen verachtvoudigd is. Maar Rotterdam blijft de top. Zo erg zelfs dat Spaanse politie- en douaneautoriteiten klagen over de stortvloed aan drugs – heroïne om precies te zijn – die via Rotterdam hun land in komt.

De criminele wereld van Rotterdam draait op drugs. Veel grote rechtszaken in de havenstad draaien dan ook om drugs: om de smokkel ervan, handel erin of ruzie erover. De ene keer gaat het om heroïne, de andere keer om wiet. Dit jaar is bij een enkele vangst al 180 kilo heroïne aangetroffen en vorig jaar was de hoeveelheid in beslag genomen hennep bijna net zo groot als de hoeveelheid cocaïne. Toch wordt het grote geld verdiend met cocaïne. Het Latijns-Amerikaanse Colombia is daarbij volgens verschillende autoriteiten de belangrijkste coke-leverancier aan Europa; het land zou 42 procent van alle naar Europa gesmokkelde cocaïne produceren. ‘Veel daarvan komt het continent in containers binnen via de haven van Rotterdam,’ zegt Danilo. ‘En die containers bevatten steeds grotere partijen coke. Dat is niet zonder risico, omdat grotere partijen niet alleen meer opvallen, maar bij onderschepping ook grotere verliezen voor de misdaadsyndicaten betekenen.’

