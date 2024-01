Nieuwe Revu trekt artikelen Peter Blasic in

Peter Blasic heeft tussen mei 2016 en december 2018 als freelance journalist 27 artikelen voor Nieuwe Revu geschreven. In veel artikelen worden bronnen opgevoerd die niet te traceren zijn. We zijn daar als redactie te vrijblijvend mee om gegaan.

Betekent dit per definitie dat alle door Peter opgevoerde bronnen niet bestaan? Nee. Wel is er na onderzoek van De Groene Amsterdammer zoveel twijfel ontstaan over een aantal van zijn artikelen, voor Nieuwe Revu en andere media, dat handhaving ervan niet geloofwaardig is.

Omdat Nieuwe Revu niet in ieder afzonderlijk geval kan instaan voor de door Peter opgevoerde bronnen, is besloten om al zijn artikelen in te trekken. Ook is de samenwerking met de journalist verbroken.

NB. Peters laatste drie artikelen zijn onder de naam Peter Mertens gepubliceerd, omdat hij bij zijn trouwerij de achternaam van zijn vrouw zou hebben aangenomen.

De artikelen die zijn ingetrokken, zijn:

2016

- NR22: De peetvaders van de onderwereld (link 1 website / link 2 website) (link Blendle)

- NR33: De start-up deceptie (link website) (link Blendle)

- NR35: De koude oorlog is terug (link website) (link Blendle)

- NR39: Bikeroorlog rukt op (link website) (link Blendle)

- NR42: In de boot genomen (link 1 website / link 2 website) (link Blendle)

- NR48: ‘Er gaan doden vallen’ (link website) (link Blendle)

2017

- NR4: Kip, het meest veelzijdige stukje vlees, paard! (link 1 website / link 2 website) (link Blendle)

- NR16: ‘Ik was bang dat ze me zou vermoorden’ (link 1 website / link 2 website / link 3 website) (link Blendle)

- NR17: Nederland wapenland (link 1 website / link 2 website) (link Blendle)

- NR24: Een honds bestaan (link 1 website / link 2 website) (link Blendle)

- NR30: De harde hand van Moskou (link 1 website / link 2 website) (link Blendle)

- NR32: ‘Het voelde alsof ik haar had verkracht’ (link website) (link Blendle)

- NR40: ‘Ik werd als held ontvangen’ (link website) (link Blendle)

- NR45: Werken in de mile-high club (link website) (link Blendle)

- NR47: Baas in eigen bende (link website) (link Blendle)

2018

- NR6: Moderne slaven (link website) (link Blendle)

- NR15: De donkere kant van Lego (link Blendle)

- NR19: De dieven in de wet (link website) (link Blendle)

- NR24: ‘Hij probeerde me te wurgen’ (link website) (link Blendle)

- NR25: De blowende Sisters of the Valley (link website) (link Blendle)

- NR27: De toerist als vijand (link website) (link Blendle)

- NR30: Handel en wandel in de Balkan (link website) (link Blendle)

- NR34: Ik vertrok (link website) (link Blendle)

- NR37: Leren van het leger (link website) (link Blendle)

- NR45: Lekker soppen (link website) (link Blendle)

- NR47: Genaaid in eigen huis (link website) (link Blendle)

- NR50: Maffia BV (link website) (link Blendle)