Danny opent deuren

Gewapend met zijn Libanese achtergrond kraakt Ghosen harde Arabische noten in Danny in Arabistan.

Los van de vaak treurige beelden uit het nieuws is het Midden-Oosten voor velen van ons een vreemde planeet. Gelukkig is Danny Ghosen – het enige pluspuntje van zes jaar Powned – opgegroeid in Libanon.

Elke Arabische deur die wij in het gezicht gesmeten krijgen, zal voor Danny gastvrij openvliegen. Toch? Nou, nee. In Qatar en Saoedi-Arabië hebben ze namelijk ook Google. En toen ze zagen hoe dat kritische pestventje dubbel parkerende ambassadeurs de les stond te lezen, ging hij subiet op de zwarte lijst.

Gelukkig was hij elders wel welkom en kon hij in Jordanië, Egypte en Palestina laten zien dat het Midden-Oosten uit meer bestaat dan haatbaarden en ontploffende terroristen. Danny in Arabistan biedt een fascinerend inkijkje in een gesloten wereld.

Elke donderdag om 21.00 uur op NPO3

https://www.youtube.com/watch?v=QuzLjcZeU6w