Bij de koffie: Amsterdamse moskee in verband gebracht met terrorisme en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Bestuur Amsterdamse moskee in verband gebracht met terrorisme

Extremisme infiltreert https://t.co/uhU8lBQZaZ — Hans Verbiest (@hansbios) 24 november 2016

Twee bestuursleden van de Amsterdamse Arrayan-moskee blijken in beeld van opsporingsdiensten vanwege radicalisering en jihadisme. De islamitische vereniging Arrayan heeft toezegging gekregen een omvangrijk bouwplan in Amsterdam-Noord, terwijl de voorzitter, Aziz Oilkadi (foto), wordt gevolgd.

Een ander bestuurslid blijkt lid te zijn geweest van de terroristische Hofstadgroep rond Mohammed B.. Lees verder op de website van De Telegraaf.

Marslander neergestort door rekenfout

Een rekenfout is de Europese Marslander vorige maand fataal geworden. De computer aan boord kreeg foute metingen door. Het systeem kwam daardoor tot de conclusie dat de lander onder het oppervlak van de planeet zat.

In werkelijkheid zat hij in volle vlucht op 3,7 kilometer hoogte.Dat blijkt uit onderzoek dat de Europese ruimtevaartorganisatie ESA vandaag naar buiten heeft gebracht.

Love vestigt NBA-record

No one in NBA history has ever scored more points in the first quarter than Kevin Love (34). pic.twitter.com/mQxB0rrfzh — NBA on ESPN (@ESPNNBA) 24 november 2016

Count along as Kevin Love hits EIGHT three-pointers in the 1st quarter ? pic.twitter.com/RdnGT537Av — Bleacher Report (@BleacherReport) 24 november 2016

Kevin Love heeft een nieuw record gevestigd in de NBA. De speler van Cleveland Cavaliers was in het eerste kwart van het duel met Portland Trailblazers goed voor liefst 34 punten.

Onder de 34 punten in de eerste twaalf minuten zaten liefst acht driepunters.

Nieuw onderzoek in zaak Making A Murderer

Our judge just signed stipulation and order for the scientific testing to proceed in Steven Avery case. AG worked w/us.#MakingAMurderer — Kathleen Zellner (@ZellnerLaw) 23 november 2016

Judge just entered order for scientific testing to proceed. Steven Avery says "it will be a Happy Thanksgiving after all." #MakingAMurderer — Kathleen Zellner (@ZellnerLaw) 23 november 2016

Verschillende bewijsstukken uit de moordzaak tegen Steven Avery worden opnieuw onderzocht. Dat heeft zijn advocaat woensdag bekendgemaakt.

Advocate Kathleen Zellner deelde het nieuws op Twitter. Ze gaf daarbij ook aan wat de reactie van Avery was op de overeenkomst, die door beide partijen werd getekend. "Het wordt toch nog een gelukkige Thanksgiving", zou hij vanuit zijn cel hebben verklaard.