Winnaar en verliezer van de dag: Zlatan Ibrahimovic vs. Kanye West

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

https://www.youtube.com/watch?v=eBf_VfEKBDM

Zlatan Ibrahimovic is voor de tiende keer op rij uitgeroepen tot Zweeds voetballer van het jaar. De superster wordt daarvoor geëerd met een standbeeld. Een beeld zoals hij het zelf graag ziet: niet levensgroot, maar nog groter.

Het gaat om een karakteristieke pose van Ibrahimovic: juichend met de armen gespreid.

Kanye West is under observation at a Los Angeles hospital following an abrupt cancellation of his concert tour https://t.co/K85YaGQGiB pic.twitter.com/Op8SXudaoo

┬Ś CNN (@CNN) 22 november 2016