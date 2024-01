Bij de koffie: Amerika waarschuwt voor aanslagen in Europa en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Amerika waarschuwt vakantiegangers voor aanslagen in Europa

De Verenigde Staten hebben het reisadvies voor Europa aangepast. Het ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt voor een vergrote kans op een terroristische aanslag tijdens de feestdagen. "Inwoners van de VS moeten voorzichtig zijn tijdens vieringen, evenementen en het bezoeken van openluchtmarkten in Europa", staat in de verklaring. Volgens de VS is er geloofwaardige informatie dat al-Qaida en IS aanslagen willen plegen in Europa.

Zlatan krijgt standbeeld

De Zweedse voetbalbond eert Zlatan Ibrahimovic met een standbeeld. Naast de Friends Arena in Solna, vlakbij Stockholm, komt een 2,7 meter hoog beeld van de Zweedse topspits te staan. Het gaat om een karakteristieke pose van Ibrahimovic, juichend met de armen wijd.

Awakenings viert jubileum met dagprogramma

Technofeest Awakenings bestaat volgend jaar twintig jaar en viert dat op zaterdag 15 april in de Gashouder in Amsterdam met zijn allereerste dagprogramma. Op de line-up staan acts als Joris Voorn, Ben Klock, Adam Beyer, Jeff Mills en Chris Liebing.

Bovendien brengt organisator Monumental Productions samen met uitgever Mary Go Wild een speciaal jubileumboek uit. Het allereerste Awakenings-feest overdag op het Westergasfabriekterrein begint om 11.00 en duurt tot 22.00 uur.

Turkije trekt omstreden wetsvoorstel over kindhuwelijken in

Turkije heeft een omstreden wetsvoorstel ingetrokken. Het voorstel van de regerende AK-partij hield in dat mannen die geen geweld hadden gebruikt bij seks met een minderjarige onder voorwaarden vrijuit zouden gaan als ze met hun slachtoffer waren getrouwd.