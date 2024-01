Nieuwe Revu, nu nóg nieuwer! (Nr. 46)

Dit is ’m dan, de ‘nieuwe’ Nieuwe Revu.

Hetzelfde blaadje, maar met een andere vormgeving, verse rubrieken en nieuwe auteurs. Strakker en moderner, maar dwars en brutaal als altijd. Oh, en 16 pagina’s dikker voor hetzelfde geld. Vanaf deze editie vindt u in Nieuwe Revu de beste journalistieke verhalen over misdaad, entertainment, sport en meer. Reportages, interviews en portretten. En columns natuurlijk, van Özcan Akyol, Maxim Hartman, Herman Brusselmans, Marcel van Roosmalen en Leon Verdonschot. Hein de Kort en Ruben L. Oppenheimer tekenen elke week de nieuwscartoons.

Vertrouwde rubrieken als Wie Denkt?, Van Roosmalen Kiest Partij, Streek van de Week, Onze Man in... en Seks met Marith zijn gebleven. Nieuw is Neerlands Hoop; een wekelijks portret van een jonge man of vrouw die Nederland vooruit helpt, door zelf oplossingen aan te dragen of door anderen aan het denken te zetten door de juiste vragen te stellen. Ook nieuw zijn de sportpagina van Edwin Struis en de rubriek Hoe is het nu met?, waarin Andries de Jong vergeten BN’ers opspoort. In het midden van het blad vindt u vanaf nu wat langere artikelen dan u van ons gewend bent. Vijf grote verhalen in totaal, inclusief een fotoreportage door de beste fotografen uit binnen- en buitenland. Achterin zeven pagina’s met de beste nieuwe films, series, muziek, horeca en spullen. Het blad wordt afgesloten door Maxim Hartman, die in de brievenrubriek Lieve Maxim lezersvragen beantwoordt.Ik hoop dat de ‘nieuwe’ Nieuwe Revu bevalt. Mocht u van dik houden: elke laatste editie van de maand krijgt nog eens 16 themapagina’s extra, waarmee het magazine de helft dikker wordt dan dat u gewend was. Kortom, houd het tijdschriftenschap in de gaten of profiteer van de superkorting op een abonnement (zie pagina 2 van het blad).

Jonathan Ursem, [email protected]

