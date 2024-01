Portret van Boudewijn Büch: verdwaald tussen feit en fictie

DOCUMENTAIRE • Portret van Boudewijn Büch

Büch zaliger kon veel. Hij schreef romans, gedichten en, voor dit blad, columns over tv, vol vilein en vitriool. Maakte tv-programma’s over reizen, boeken, de dodo en popmuziek. Later werd hij tafelheer bij Barend & Van Dorp.

https://www.youtube.com/watch?v=gM7ZajrmySI

De meesterverteller was ook een fantast. Leugen en waarheid gingen bij hem naadloos in elkaar over. Het web dat hij zo weefde werd allengs complexer; op het laatst wisten zelfs zijn naasten niet wat waar en wat een hersenspinsel was. Zijn doorbraakroman De Kleine Blonde Dood leek autobiografisch, tot duidelijk werd dat de jongen uit het verhaal helemaal zijn zoon niet was. Laat staan dood. Regisseur Leo de Boer maakte een fascinerend portret over deze verwarrende man die zichzelf grotendeels verzon.

De documentaire is maandagavond 14 november te zien om 20.55 op NPO 2