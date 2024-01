IMDb klaagt Californië aan

Filmwebsite IMDb gaat in beroep tegen een wet die in Californië in september werd aangenomen. Door deze wet kunnen acteurs de site verplichten om hun leeftijd te verwijderen van hun profiel. IMDb biedt uitgebreide biografieën en filmografieën aan van acteurs.

De wet is aangenomen om leeftijdsdiscriminatie in de filmsector te voorkomen. Diverse Hollywood-acteurs klaagden de laatste jaren over de leeftijdsdiscriminatie in de filmscène. Zo laten Helen Mirren en Dakota Johnson zich hierover uit.

De advocaten van IMDb denken niet dat met deze maatregel iets gaat veranderen in de filmwedstrijd wat betreft de leeftijdsdiscriminatie: 'IMDb deelt het doel om leeftijdsdiscriminatie te voorkomen. Maar deze wet zorgt juist voor het tegenovergestelde: in plaats van wetten die leeftijdsdiscriminatie tegengaan, wordt besloten om in te perken op feitelijke informatie en vrijheid van meningsuiting.' Niet alleen professionals bekijken de profielen van Hollywood-sterren, maar ook honderden miljoenen andere mensen.

Hollywood calling

Beverly Hills actrice Gabrielle Carteris maakt zich ook ernstig zorgen.'My role on Beverly Hills, 90210 could not have happened for me today, plain and simple. I would never have been called to audition for the part of 16-year-old Andrea Zuckerman if they had known I was 29.'

Met de nieuwe wet, die moet ingaan op 1 januari 2017, kunnen acteurs een verzoek indienen om hun leeftijd weg te laten halen van de site, maar dat wordt te veel werk voor de beheerders van de website. 'Het is ons beleid om feiten niet te verdraaien of te verwijderen.'

IMDb heeft aan een rechtbank in Californië gevraagd om de wet terug te draaien.