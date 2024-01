Muziekrecensies: de nieuwe platen van Bon Jovi, Lijpe en Madness

Onze muziekrecensenten Klaas Knooihuizen en Norbert Pek recenseerden afgelopen week drie albums. De nieuwe platen van Bon Jovi, Lijpe en Madness.

Bon Jovi - This House Is Not For Sale

Na de sterke albumopener, de catchy rockende titeltrack die zich gemakkelijk kan meten met de good old days, zien we het opeens helemaal voor ons: dit wordt herwonnen wereldheerschappij voor Bon Jovi. Een tour van De Kuip via de Arena naar de Goffert.

De Snapchat-generatie die niets liever wil dan door Jons haar woelen. De glorieuze comeback van de rockballad én de Knuffelrock-verzamelaars. Maar toen hoorden we de rest van de plaat.

Norbert Pek??

Lijpe - Jackpot

De mainstream media-aandacht rond het Popprijs-winnende New Wave richtte zich voornamelijk op Ronnie Flex en Lil’ Kleine en dat was ook wel terecht, maar die andere boys waren er niet voor Jan L. Persoonlijke favoriet is Lijpe uit Maarssen. Verwacht geen geniale taalvondsten of technische hoogstandjes. Hij beheerst precies één techniek (korte zinnen, lange pauzes) en behandelt twee onderwerpen (zijn moeder en de straat), maar wat een energie en (positieve) agressie! Jackpot is een heipaal! Klaas Knooihuizen ???

Madness - Can't Touch Us Now